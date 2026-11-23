Nach dem großen Staffel 2-Finale der Gangsterserie Mobland warten Fans auf Nachschub. Zu Staffel 3 von Tom Hardys Unterwelt-Epos gibt es jetzt aufregende Neuigkeiten.

Londoner müssen Angst haben. Und zwar nicht vor Smog oder dem dichten Verkehr, sondern vor Tom Hardy – als starker Arm eines Verbrecherclans hinterlässt er seit der ersten Folge von MobLand - Familie bis aufs Blut eine Schneise der Zerstörung in der britischen Großstadt. Für alle Fans gibt es jetzt gute Neuigkeiten: Staffel 3 hat mit der Produktion begonnen – der Start der neuen Folgen ist abzusehen.

MobLand Staffel 3 war alles andere als sicher – es gab Streit um Tom Hardy

Wie Deadline berichtet, dreht MobLand-Showrunner Jez Butterworth seit dem 20. November offiziell die 3. Staffel der Gangsterserie. Hardy, Pierce Brosnan und Helen Mirren werden als Harry Da Souza, Conrad Harrigan und Maeve Harrigan zurückkehren.

Schaut hier den Trailer zu MobLand Staffel 2:

MobLand - S02 Trailer (Deutsch) HD

Es war eine Zitterpartie, bis Butterworth die Kameras erneut anwerfen konnte – immerhin drohte die Serie zwischenzeitlich am Streit zwischen ihm und Hardy zu zerbrechen. Glücklicherweise konnten sich beide über die Zukunft des Gangster-Epos einig werden.

MobLand dreht sich um Hardys Harry Da Souza, einen Problemlöser für den irischstämmigen Harrigan-Clan. Der alternde Conrad (Brosnan) sieht sich mit neuen Rivalen und den Umtrieben seines Enkels Eddie (Anson Boon) konfrontiert, seine listige Ehefrau Maeve (Mirren) spinnt im Hintergrund Intrigen. Und während Da Souza den Harrigans den Machterhalt sichert, entgleitet ihm zusehends die Ehe mit seiner Frau Jan (Joanne Froggatt).

Wann erscheint MobLand Staffel 3 auf Paramount+?

Alle zehn Folgen von MobLand Staffel 2 sind mittlerweile bei Paramount+ verfügbar. Die nächste Staffel wird dagegen noch eine Weile auf sich warten lassen: Wir rechnen in der zweiten Jahreshälfte 2027 mit einer Veröffentlichung.

Produziert wird die britische Serie neben Butterworth und Hardy unter anderem von Gangster-Experte Guy Ritchie (Snatch, Bube Dame, König grAs).