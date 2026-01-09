Monate nach dem Misserfolg im Kino feiert das neueste Abenteuer dieser legendären Sci-Fi-Saga Premiere auf Disney+

Ein aktueller Sci-Fi-Blockbuster wurde nach seinem Kinostart im Oktober letzten Jahres zum Misserfolg. Im Streaming-Abo von Disney+ bekommt der Franchise-Beitrag jetzt noch eine Chance.

Einer der größten Science-Fiction-Blockbuster 2025 ist von der breiten Masse kaum bemerkt worden. Anders lässt es sich kaum erklären, dass Tron: Ares mit Jared Leto an den Kinokassen zum Flop wurde, der dem Studio Disney über 100 Millionen Dollar Verlust bescheren soll. Jetzt hat der Film aber eine größere Chance, im Heimkino noch entdeckt zu werden. Seit dem 7. Januar 2026 streamt der dritte Tron-Film bei Disney+ im Streaming-Abo.

Tron: Ares streamt nach enttäuschender Kino-Auswertung jetzt bei Disney+

Nach Tron (1982) und Tron: Legacy (2010) markiert Tron: Ares den bislang dritten Spielfilm-Beitrag in dem Sci-Fi-Franchise. Im aktuellen Blockbuster von Regisseur Joachim Rønning (Pirates of the Caribbean 5: Salazars Rache) ist eine Schlacht zwischen zwei Konzernen ausgebrochen, die um die Vorherrschaft in der digitalen Welt kämpfen. Dabei kommt es zur revolutionären Entwicklung, durch die virtuelle Programme wie Ares (Jared Leto) zumindest zeitlich begrenzt in unsere reale Welt übertreten können.

Während Konzernchef Julian Dillinger (Evan Peters) böse Absichten verfolgt, will die ENCOM-Vorsitzende Eve (Greta Lee) den Code finden, mit dem Programme ohne Einschränkungen in der Realität existieren können, und das Schlimmste verhindern.

Hier könnt ihr noch einen deutschen Trailer zu Tron: Ares schauen:

Tron: Ares - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die Story von Tron: Ares ist aber ohnehin zweitrangig. Stattdessen trumpft der Sci-Fi-Film als futuristisch durchgestyltes Effektspektakel auf, das neben den Schauwerten auch auf der Tonebene positiv auffällt. Die Musiker Trent Reznor und Atticus Ross waren mit ihrer Band Nine Inch Nails für den Soundtrack verantwortlich, der diesen Tron-Teil die meiste Zeit mit wuchtigen, wummernden Electro-Klängen voranpeitscht.

Wer Tron: Ares im Kino verpasst hat und über ein gut ausgestattetes Heimkino verfügt, kann den Sci-Fi-Misserfolg jetzt bequem zuhause nachholen. Ob das Franchise nach der finanziellen Enttäuschung des dritten Teils noch eine Zukunft hat, ist aktuell nicht bekannt.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor bei unserer internationalen Schwesternseite Espinof erschienen.