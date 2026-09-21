Monster: Lizzie Borden spaltet die Netflix-Fans wie nie zuvor – nur bei einer Sache sind sich alle einig

Die 4. Staffel der Monster-Serie ist jetzt auf Netflix verfügbar. Die Geschichte über die real existierende Lizzie Borden treibt einen Keil in die Fan-Community. Nur ein Aspekt begeistert alle.

"Lizzie Borden took an axe, gave her mother forty whacks" – so beginnt ein gängiger amerikanischer Kinderreim, der den Bekanntheitsgrad der Hauptfigur aus Monster: Die Geschichte von Lizzie Borden gut veranschaulicht. Seit einigen Tagen ist die 4. Staffel der extrem umstrittenen Monster-Serie auf Netflix zu sehen. Im Internet reagieren die Fans bisher extrem gespalten.

Monster Staffel 4 bei Netflix: Viele ärgern sich über die Lizzie Borden-Fiktionen

"Habe erst drei Minuten gesehen und [die Serie] ist jetzt schon scheiße", schreibt ein Zuschauer auf X und äußert bereits die Kritik, die viele andere an der neuen Staffel teilen: "Die Darstellung der Morde fängt bereits völlig falsch an. Nein, danke."

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"Die ersten drei Staffeln fühlten sich mehr mit den dokumentierten Lebensläufen, den Verbrechen und Umständen ihrer Figuren verbunden", stimmt ein Community-Mitglied zu:

Es fühlt sich an, als habe [Showrunner] Ryan Murphy eine These zu Frauen und Gewalt gehabt und Lizzie da hineingequetscht, statt sich nach den historischen Tatsachen zu richten.

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"Was zum Geier ist das denn? Nichts an dieser Geschichte stimmt", erklärt auch eine weitere Zuschauerin. Das reale Vorbild habe beispielsweise keine Liebesbeziehung zu ihrem Hausmädchen unterhalten, die Schauspieler:innen seien darüber hinaus viel zu jung: "Warum spielt ein 46-Jähriger einen 69-jährigen Mann?", kommentiert sie das Casting von Charlie Hunnam als Lizzie Bordens Vater Andrew.

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Sarah Paulson hat in Monster Staffel 4 alle völlig umgehauen

Es gibt allerdings auch viele positive Gegenstimmen. "Historisch betrachtet ist es die ungenaueste Monster-Staffel überhaupt, ja, [...] aber als Serie ist sie gut, genau wie ihre Vorgänger", schreibt ein Fan etwa. "Absolut großartig", urteilt ein weiterer.

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"So unfassbar gut", schreibt ein drittes Mitglied der Community, und kommt dann auch auf den meistgeliebten Aspekt der neuen Staffel zu sprechen: "Wie gut war bitte Sarah Paulson? Sie wird dafür alle Emmys gewinnen."

"Sie spielt in ihrer eigenen Liga. Sie hat diese Rolle quasi aufgefressen", stimmt ein anderer Fan zu. "Sarah Paulson macht es unmöglich, den Blick von ihren Figuren zu lösen", heißt es auch anderswo.

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Wie hoch die Qualität der neuen Monster-Staffel wirklich ist, wird jede:r für sich allein entscheiden müssen. Die Story dreht sich um den tatsächlichen Fall der US-Amerikanerin Lizzie Borden, die 1892 für den Axtmord an ihrem Vater und ihrer Stiefmutter verhaftet wurde. Das Gericht sprach sie frei, doch ihre Unschuld gilt bis heute als umstritten.

Hinter der Monster-Serie stecken Ryan Murphy und Ian Brennan, die unter anderem auch gemeinsam an Glee und The Watcher arbeiteten. Die bisherigen Staffeln erzählten nacheinander Geschichten über die berüchtigten amerikanischen Verbrecher Jeffrey Dahmer, die Menendez-Brüder und Ed Gein.