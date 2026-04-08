Morgan Freeman hatte 50 Hektar Land und beschloss sie zu nutzen, um die Umwelt zu retten: Er verwandelte eine Ranch in ein Heiligtum

Morgan Freeman ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Tier- und Umweltschützer. Er geht in seiner Freizeit einem philanthropischen Hobby nach, um Bienen zu retten.

Morgan Freeman gehört zu den bekanntesten Schauspielern Hollywoods und hat sich mit Filmen wie Die Verurteilten, Sieben, Bruce Allmächtig oder Das Beste kommt zum Schluss unsterblich gemacht. Wenn der Star mal nicht gerade vor der Kamera steht, setzt sich Freeman für die Natur ein. Das zeigt sein Engagement für eine vom Aussterben bedrohte Tierart, die bei vielen Menschen in Verruf steht: den Bienen.

Morgan Freeman ist in seiner Freizeit Imker

Bereits seit über einem Jahrzehnt warnt die US-Umweltschutzbehörde (EPA) vor einer niedrigen Bienenpopulation, die weitreichende Konsequenzen für unsere Ökosysteme hat. Denn bestimmte Bienenarten spielen zu dessen Erhaltung und Entwicklung eine maßgebliche Rolle, indem sie unter anderem für die Bestäubung von Pflanzen sorgen.

Morgan Freeman stellte sich dieser besorgniserregenden Entwicklung 2014 entgegen. Er brachte rund 26 Bienenstöcke aus Arkansas auf seine 50 Hektar große Ranch in Mississippi, um sich dort der Imkerei zu widmen. Wie er selbst im Interview mit Jimmy Fallon in der Tonight Show erklärte, trage er dabei keine Imkerkleidung, da er von den Bienen nicht gestochen werde.

Schaut euch hier das Video von Morgan Freeman bei Jimmy Fallon an:

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Sein Anliegen diene dazu völlig dem Erhalt der Tiere: So erntet er keinen Honig und füttert die Insekten mit Zuckerwasser, während er sie mit Pflanzen wie Lavendel und Klee umgibt. Im Vordergrund stehen damit die bestmöglichen Bedingungen, damit die Bienen sich fortpflanzen können.



Morgan Freemans Bienenstöcke sorgen nicht nur für Lob

Bei Reddit wird Freemans Imkerei jedoch heiß diskutiert. Manche werfen dem Schauspieler vor, die Bienen aus steuerlichen Gründen zu halten, andere weisen stark auf den Unterschied zwischen Wildbienen und Honigbienen hin. Denn Honigbienen sind im Vergleich zu ihren Artsverwandten nicht vom Aussterben bedroht und tragen noch dazu zur Zerstörung der Ökosysteme bei.

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Um welche Bienenart es sich bei Freemans Bienen genau handelt, ist jedoch nicht ganz klar. Der Schauspieler hat öffentlich nicht spezifiziert, ob er Honigbienen oder Wildbienen hält. Zahlreiche Artikel zum Thema sprechen von Honigbienen, diese fußen jedoch auf Annahmen statt auf belegbaren Aussagen des Stars.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor auf unserer Schwesternseite Sensacine erschienen.