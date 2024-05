Sonntag erstmals im TV: Marvel-Kracher, der einen absoluten Fan-Traum erfüllt hat – wenn auch nur kurz

Wer am Sonntag den TV anwirft, kann eine Free-TV-Premiere von Marvel sehen. Darin wurden Fan-Wünsche wahr gemacht, nur um sie kurz darauf dann wieder zu zerstören.

Einen der neueren Marvel-Filme hat es bisher noch nicht im deutschen Free-TV gegeben. Doch das ändert sich am Sonntag, wenn ihr euch Doctor Strange in the Multiverse of Madness von Regisseur Sam Raimi ansehen ansehen könnt. Der Film hat eine ganz bestimmte Casting-Entscheidung getroffen, die genau das war, was sich unzählige Fans gewünscht haben. Allerdings hielt die Freude nicht auf Dauer.

Sonntag im TV: Darum geht's in Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) muss sich mit den Konsequenzen seines Handelns auseinandersetzen, auch wenn das gar nicht immer er selbst, sondern vielleicht eine andere Multiversums-Version von ihm war. Ihr merkt schon: Hier wird es schnell kompliziert und geht ans Eingemachte, wenn das Multiversum außer Kontrolle gerät.

Mittendrin steckt Stephen Strange, der mehr oder weniger zufällig die Bekanntschaft von America Chavez (Xochitl Gomez) macht. Die kann quasi per Knopfdruck durch die verschiedenen Realitäten des Multiversums reisen und wird dabei konsequent von allerlei finsteren Mächten gejagt. Darum sucht Doctor Strange Hilfe bei der Hexe Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), die aber nicht das ist, was sie zu sein scheint.

Disney Doctor Strange in the Multiverse of Madness geht in die Vollen, was das Multiversum betrifft.

Der Fanservice in Doctor Strange in the Multiverse of Madness war nicht von langer Dauer

Vor gar nicht allzu langer Zeit ging ein Reddit -Beitrag viral, der The Office-Schauspieler John Krasinski als perfekten Mr. Fantastic (den Anführer der Fantastic Four) vorschlägt. Dass das so gut ankam, liegt vor allem an der Ähnlichkeit des Schauspielers zur Comicfigur in den neueren New Avengers-Ausgaben.

Dann wurde Reed Richards aka Mr. Fantastic sogar von Marvel in einem Comic so gezeichnet, dass er John Krasinski zum Verwechseln ähnlich sah und die Fans waren völlig aus dem Häuschen. Was natürlich noch getoppt werden konnte, indem der Schauspieler in Doctor Strange 2 tatsächlich in dieser Rolle auftaucht.

Aber (Achtung, Spoiler!): Reed wird sehr kurz nach seinem ersten Auftritt buchstäblich in der Luft zerrissen und ist tot. Da es sich dabei nur um eine bestimmte Multiversums-Version von Mr. Fantastic handelt, macht das aber nichts: Reed Richards kehrt zurück und wird im kommenden Fantastic Four-Streifen und darüber hinaus ganz offiziell von Pedro Pascal gespielt.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

Am Sonntag, den 5. Mai zeigt RTL um 20:15 Uhr die Free TV-Premiere von Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mit Werbung dauert der Spaß dann bis um 22:35 Uhr und eine Wiederholung ist offenbar erst einmal nicht geplant.

Wenn ihr am Sonntagabend kein TV schauen wollt oder könnt, findet ihr Doctor Strange in the Multiverse of Madness natürlich auch online. Beispielsweise bei Disney+ im Streaming-Abo oder zum Kaufen und Leihen bei Amazon, MagentaTV, Apple TV, Maxdome oder Google.



