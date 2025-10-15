Morgen geht Blue Bloods endlich mit neuer Serie weiter – doch es gibt einen Haken

Nach dem Ende von Blue Bloods geht es ab morgen mit einer neuen Serie aus dem Krimi-Universum weiter. Donnie Wahlberg kehrt darin als Danny Reagan zurück.

Fans von Blue Bloods - Crime Scene New York hatten es in den letzten Jahren wirklich nicht leicht. Nachdem Muttersender CBS der beliebten Serie mit Tom Selleck nach 14 Jahren und 14 Staffeln mit der Absetzung drohte, flimmerte die letzte Folge trotz reger Proteste ihrer Stars im Dezember 2024 tatsächlich über die US-amerikanischen TV-Bildschirme.

Nach Monaten an Leerlauf dürfen sich Krimi-Anhänger:innen nun jedoch wieder auf neue Verfolgungsjagden und spannende Ermittlungen freuen. Denn das Blue Bloods-Universum wird in der neuen Serie Boston Blue fortgesetzt. Darin verschlägt es Donnie Wahlbergs Danny Reagan an einen neuen Standort – wo er direkt mit einer Kollegin aneinandergerät.

Nach Blue Bloods kommt Boston Blue: Darum geht's in der Serie mit Donnie Wahlberg

Danny Reagan macht sich in Boston Blue auf zu neuen Ufern – namentlich nach Boston, wo er im lokalen Police Department anfängt. Dort wird er mit Detective Lena Silver (Sonequa Martin-Green) zusammengetan, mit der er anfangs immer wieder aneinandergerät. Silver ist ihres Zeichens selbst Teil eines berühmten Polizeiclans in Boston, so wie Danny es in New York City war.

Während die Zusammenarbeit von Danny und Lena das Herzstück der neuen Serie darstellen soll, wird auch Dannys Beziehung zu seinem Sohn Sean näher ergründet, der ebenfalls in Boston bei der Polizei arbeitet. In Boston Blue spielt Neuzugang Mika Amonsen die Rolle. Darüber hinaus dürfen sich Blue Bloods-Fans direkt in der ersten Folge auf ein bekanntes Gesicht freuen: Bridget Moynahan kehrt darin als Erin Reagan zurück.

Zum weiteren Cast von Boston Blue gehören unter anderem Maggie Lawson (Psych), Marcus Scribner (black-ish), Gloria Reuben (Emergency Room) und Ernie Hudson (Quantum Leap).

Wann und wo läuft Boston Blue?

Boston Blue startet in den USA am 17. Oktober 2025 bei CBS. Die Serie übernimmt dort den alten Sendeplatz von Blue Bloods am Freitagabend. Einen Haken hat das Ganze allerdings: Deutsche Fans müssen sich nämlich noch eine Weile gedulden, bis sie die neuen Folgen zu Gesicht bekommen. Einen genauen Starttermin gibt es bisher noch nicht. Wir rechnen nicht vor 2026 mit Boston Blue in Deutschland.

