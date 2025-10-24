Morgen kehrt die beste Star Wars-Serie zurück, die kaum jemand kennt

Star Wars-Fans dürfen sich freuen. In wenigen Stunden kehrt eine der besten Serien der Sternensaga bei Disney+ zurück. Insgesamt erwarten uns neun neue Kapitel, darunter sogar drei Fortsetzungen.

Im Angesicht der aufwendig produzierten Star Wars-Realserien geht dieses Kleinod oft unter. In Vergessenheit geraten darf es jedoch auf keinen Fall. Star Wars: Visionen ist eines der besten Projekte, das uns in den vergangenen Jahren aus der weit entfernten Galaxis bei Disney+ erreicht hat. Morgen startet Staffel 3.

Star Wars: Visionen zeigt die Sternensaga bei Disney+, wie wir sie noch nie gesehen haben

Bei Star Wars: Visionen handelt es sich im Grunde um eine Sammlung animierter Kurzfilme, die in sogenannten Volumes zusammengefasst werden. Das erste Volume ist 2021 erschienen, das zweite Volume folgte 2023. Weitere zwei Jahre später dürfen wir Volume Nr. 3 begrüßen, das sich aus neun Episoden zusammensetzt.

Erzählt werden in der Regel voneinander unabhängige Geschichten, die sich nicht einmal an den Star Wars-Kanon halten müssen. Visionen erforscht die Saga durch die Perspektive von Künstler:innen unterschiedlichster Animationsstudios, die allesamt ihren eigenen Stil mitbringen, was die Serie visuell sehr aufregend macht.

Der Trailer zu Star Wars: Visionen Volume 3:

Star Wars: Visionen - S03 Trailer (Deutsch) HD

Nachdem uns die zweite Runde einmal um die Welt führte, kommen wir mit Volume 3 nun wieder dort an, wo alles angefangen hat: Japan. Star Wars: Visionen erstrahlt also wieder im Anime-Gewand und hat dieses Mal sogar Fortsetzungen zu den von Fans gefeierten Episoden The Duel, The Village Bride und The Ninth Jedi parat.

Alle Folgen von Star Wars: Visionen Volume 3:

The Duel: Payback (Regie: Takanobu Mizuno für Kamikaze Douga und ANIMA)



(Regie: Takanobu Mizuno für Kamikaze Douga und ANIMA) The Village Bride: The Lost Ones (Regie: Hitoshi Haga für Kinema Citrus)



(Regie: Hitoshi Haga für Kinema Citrus) The Ninth Jedi: Child of Hope (Regie: Naoyoshi Shiotani für Production I.G)

(Regie: Naoyoshi Shiotani für Production I.G) Yuko's Treasure (Regie: Masaki Tachibana für Kinema Citrus)



(Regie: Masaki Tachibana für Kinema Citrus) The Smuggler (Regie: Masahiko Otsuka für Studio Trigger)



(Regie: Masahiko Otsuka für Studio Trigger) The Bounty Hunters (Regie: Ken Yamamoto für Wit Studio)



(Regie: Ken Yamamoto für Wit Studio) The Song of Four Wings (Regie: Hiroyasu Kobayashi für Project Studio Q)



(Regie: Hiroyasu Kobayashi für Project Studio Q) The Bird of Paradise (Regie: Tadahiro Yoshihira für Polygon Pictures)



(Regie: Tadahiro Yoshihira für Polygon Pictures) Black (Regie: Shinya Ohira für David Production)



Kommt Star Wars: Visionen Volume 4? Vorerst hat Lucasfilm andere Pläne mit der Serie

Zwar gehört Star Wars: Visionen nicht zu den populärsten Serien des Franchise. Dennoch beweist das Projekt bisher einen überraschend langen Atem. Vor ein paar Jahren war es noch ein Experiment, jetzt gibt es sogar schon ein Spin-off: Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi setzt die Geschichte von The Ninth Jedi fort.

Wann der Ableger bei Disney+ erscheint, ist noch nicht klar. Allein die Existenz der Fortsetzung der beiden Kurzfilme lässt hoffen, dass Star Wars: Visionen noch eine längere Zukunft hat und wir eines Tages Volume 4 erhalten. Nicht zuletzt fehlt uns bisher ein Kapitel von der wohl besten Anime-Schmiede überhaupt: Studio Ghibli.

Star Wars: Visionen Volume 3 startet am 29. Oktober 2025 bei Disney+.