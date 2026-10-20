Morgen kehrt eine der besten, aber kaum beachteten Krimi-Serien zurück: Heike Makatsch und Axel Stein brillieren im Whodunit

Selten gab es eine hochkarätigere und unterhaltsamere Krimiserie aus Deutschland und trotzdem schaut sie kaum jemand. Der fantastische Whodunit Where's Wanda geht bei Apple TV diese Woche in die 2. Staffel.

Where's Wanda bringt neben deutschen Stars auch ordentlich Lokalkolorit mit

Heike Makatsch und Axel Stein habe ich mir bis zur Serie Where's Wanda? defintiv noch nie als Liebespaar vorgestellt. Dieses überraschende Casting ist einer der Bausteine, warum die wenig beachtete Krimiserie mit zahlreichen deutschen Stars so gut funktioniert. Staffel 1 war wahnsinnig unterhaltsam und auch die. Morgen startet sie bei Apple TV.

Where's Wanda von Oliver Lansley (Requiem) ist letztlich ein Dorfkrimi mit Weltformat. Eine der Hauptdarstellerinnen ist die Kleinstadt Sundersheim, umgeben vom Wald, mit urigen Traditionen und viel zu neugierigen Nachbarn. Hier kennen sich alle, aber niemand weiß, warum die 17-jährge Wanda Klatt (Lea Drinda) verschwunden ist. Die Polizei kommt seit Monaten nicht voran und so nehmen ihre Eltern Carlotta (Makatsch) und Dedo (Stein) sowie ihr Bruder Ole (Leo Simon) die Ermittlung selbst in die Hand. Im ersten Schritt verwanzen sie die gesamte Nachbarschaft.

Neben Makatsch und Stein als sehr unterschiedliche, aber auch glaubwürdige Elternfiguren ist auch der Rest der Serie ein Schaulaufen deutscher Prominenz. Palina Rojinski (Circus Halligalli) und Kostja Ullmann (Paradise) formen das nächste ungleiche Ehepaar mit Maxton Hall-Star Harriet Herbig-Matten als Tochter. Fantastisch ist auch Nikeata Thompson (Chantal im Märchenland) als einzig kompetente Polizistin im Umkreis von 100 Kilometern. In Staffel 2 wird das Ganze noch vom Real Life-Powercouple Alexandra Maria Lara und Sam Riley verstärkt und das ist längst nicht alles.

Staffel 2 ist erneut astreine Krimi-Unterhaltung bei Apple TV

Falls ihr die 1. Staffel noch nicht gesehen habt, würde euch die Inhaltsangabe der 2. Staffel spoilern. Es sei nur so viel gesagt: Es muss ein Mord an einer bekannten Figur aufgeklärt werden, denn auf dem diesjährigen Kürbisfest gibt es eine Leiche – der fiese Cliffhanger aus Season 1. Dafür kehren alle wieder in ihre begnadeten Rollen zurück und liefern ein Whodunit mit Charme, hochwertigen Bildern und coolen Effekten, wie man ihn aus Deutschland selten geliefert kriegt. Vom Streaming-Dienst Apple TV sind wir das wiederum sehr wohl gewohnt. Hier gehen Serien selten daneben.

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Ich habe Staffel 2 bereits gänzlich gesehen und kann sie wieder ohne Einschränkung allen Fans von Cosy Crime und schrulligen Dorfkrimis ans Herz legen. Manche Thriller-Szenen bedürfen aber durchaus auch etwas stärkere Nerven. Das ist allerdings gut zu schaffen, wenn einem Heike Makatsch und Axel Stein die Hand halten.

Am 21. Oktober 2021 startet die 2. Staffel von Where's Wanda mit der 1. Folge bei Apple TV. Daraufhin wird jede Woche mittwochs eine neue Episode ausgestrahlt bis zum Finale am 9. Dezember. Dann ist die 2. Staffel mit acht Folgen komplett. Ob es eine 3. Staffel geben wird, ist noch nicht klar. Ich würde es mir aber dringend wünschen. So schnell will ich mich von meinem neuen Lieblingsehepaar nicht wieder verabschieden müssen.