Robert De Niro, Ben Stiller und Ariana Grande sind ab morgen in Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich im Kino zu sehen. Trotz des Box Office-Erfolges der Reihe mussten wir lange auf die Fortsetzung warten.

Bis kurz vor der Jahrtausendwende war Robert De Niro vor allem für eines bekannt: die aufreibende Versenkung in zwiespältige Figuren, mit denen wir mitfiebern, selbst wenn wir sie gleichzeitig verabscheuen. Comedy war der Hollywood-Legende nicht fremd, aber De Niros Filmografie setzte sich vor allem aus ernsten Stoffen zusammen, von Taxi Driver über Der Pate II, Wie ein wilder Stier, Kap der Angst, Heat bis hin zu Ronin.

Dann kam 1999 Reine Nervensache, in dem er seine Gangsterrollen auf die Schippe nahm wie in keinem Film zuvor. 2000 setzte der zweifache Oscarpreisträger mit der Familienkomödie Meine Braut, ihr Vater und ich noch mal eins drauf, und das Publikum war verrückt danach, den übertrieben ernsten De Niro in absurden Situationen zu sehen. Gemeinsam mit Ben Stiller brachte er den ersten Teil der Meet the Parents-Reihe in die Top 10 der erfolgreichsten Filme des Jahres. De Niro, der Comedy-Star, war geboren. Ab morgen kehrt er zu seiner lukrativsten Comedy-Reihe zurück.

Die Meet the Parents-Reihe hat schon über eine Milliarde Dollar eingespielt

Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich heißt der neueste Film über Gaylord "Greg" Focker (Ben Stiller) und seine Versuche, die Gunst seines strengen Schwiegervaters Jack Byrnes (De Niro) zu gewinnen. Das Konzept der Reihe sieht folgendermaßen aus: Stiller spielt einen schusseligen, aber ansonsten unscheinbaren Typen, der mit einem absolut übermächtigen Schwiegervater konfrontiert wird, welcher in seinem Keller sogar einen Lügendetektor verbirgt. Garniert wird das mit einem bewussten Kontrast zwischen dem jüdischen Greg, der als Krankenpfleger arbeitet und in eine protestantische Familie der oberen Mittelschicht einheiratet, deren Oberhaupt auch noch ein ehemaliger CIA-Agent ist.

In Gregs Wahrnehmung ist das Verhalten seines Schwiegervaters wahnsinnig, während der Rest der Welt mit den Schultern zuckt. Je mehr sich Stillers Figur dagegen wehrt, desto wahnsinniger wirkt sie selbst. Amüsante Peinlichkeiten sind die Folge.

Von Teil zu Teil wird das Konzept mit Gaststars aufgefrischt. So mischten in Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich (2004) beispielsweise Stillers Filmeltern Dustin Hoffman und Barbra Streisand mit. Das war dann auch der bis dato erfolgreichste Teil der Reihe.

Hier ist die Übersicht der Meet the Parents-Filme mit ihrem Einspielergebnis:

Die Comedy-Reihe, die insgesamt knapp 1,2 Milliarden Dollar eingespielt hat, machte dann 16 Jahre Pause. Womöglich auch, weil die Budgets in die Höhe schossen, aber die Einspielergebnisse zurückgingen. In Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich, der am morgigen Donnerstag in den Kinos startet, wird die Star-Power vor allem im jüngeren Bereich verstärkt.

Wicked-Star Ariana Grande ist in Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich der Albtraum von Ben Stiller

In Teil 4 – Originaltitel: Focker-in-Law – sind die Kinder von Greg und Pam (Teri Polo) bereits groß geworden. So groß, dass Söhnchen Henry (Skyler Gisondo aus Primetime) flügge wird. Der junge Mann hat seine große Liebe getroffen und will, dass seine Eltern sie kennenlernen. Zum 80. Geburtstag von Großvater Jack ist es so weit. Lifecoach und Ex-FBI-Geiselunterhändlerin Olivia Jones tritt in das Leben der Fockers. Greg ist mächtig irritiert, als Olivia von seinem Schwiegervater mit Kusshand empfangen wird.

Popstar und Wicked-Fee Ariana Grande schlüpft in die Rolle von Gregs zukünftiger Schwiegertochter. Wer sich fragt, ob Grande Comedy-Talent hat, hat beim ersten Wicked-Film entweder nicht richtig hingesehen oder sollte sich mal einen ihrer Saturday Night Live-Sketche anschauen. In den Nebenrollen sind außerdem noch Rückkehrer Owen Wilson sowie Beanie Feldstein (Booksmart) und Eduardo Franco (Argyle in Stranger Things) zu sehen. Sogar Tennis-Ass Novak Djokovic schaut in einem Cameo vorbei.



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Die Kritiken für Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich sind bisher eher schwach. Bei Rotten Tomatoes liegt der Tomatometer-Wert aktuell bei 27 Prozent, was besser ist als beim Vorgänger, aber nicht so gut wie beim ersten Film. Andererseits haben es Komödien generell schwer, auf einen positiven Schnitt zu kommen.

Ab morgen könnt ihr euch selbst ein Bild von der neuen Focker-Eskapade mit Ariana Grande machen, wenn Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich in den deutschen Kinos startet.