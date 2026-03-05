Morgen kommt eine Sci-Fi-Serie mit 4 Staffeln und 40 Folgen erstmals zu Netflix: Sie zeigt eine schockierende alternative Realität, die zum Glück niemals wahrgeworden ist

Diese Science Fiction-Serie wagt den Blick in eine dystopische Realität: Sie könnte erschreckender nicht sein. Doch eine Widerstandsgruppe verspricht Hoffnung.

Mit The Man in the High Castle hat sich Netflix ein heftiges Sci-Fi-Drama gesichert. Die Serie schildert die grausamen Folgen eines alternativen Ausgangs des Zweiten Weltkriegs. Im Mittelpunkt steht der verzweifelte Kampf der Figuren für eine bessere Welt.

Darum geht’s bei The Man in the High Castle:

In einer parallelen Realität haben die Achsenmächte den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Im Jahr 1962 wird eine Frau namens Juliana Crain (Alexa Davalos) mit der Ermordung ihrer Schwester Trudy konfrontiert. Und nicht nur das, denn sie realisiert, dass Trudy Teil einer Widerstandsgruppe gegen das Nazi-Regime war.

Kurz vor Trudys Tod erhält Juliana eine geheimnisvolle Filmrolle: Der darin enthaltene Film, der von einem als Mann im hohen Schloss genannten Unbekannten verbreitet wird, zeigt eine andere Realität, in der Deutschland und Japan von den Alliierten besiegt wurden.

Schon bald ist Juliana überzeugt, dass der Film, der diesen Blick in eine andere, bessere Welt zeigt, von großer Bedeutung ist. Sie beschließt, die Filmrolle anstelle ihrer Schwester an eine Kontaktperson des Widerstands zu übergeben. Eine Entscheidung, die sie in die gefährliche Welt des Widerstands gegen ein gnadenloses Regime führt.

Mit The Man in the High Castle zeigt Netflix eine Sci-Fi-Serie mit epischer Wucht, die in eine grausame Alternativwelt führt

The Man in the High Castle basiert auf der Kurzgeschichte Das Orakel vom Berge von Philipp K. Dick aus dem Jahr 1962. Sie beginnt mit einer verstörenden Prämisse: Was, wenn nicht die Alliierten, sondern Japan und Deutschland den Zweiten Weltkrieg für sich entschieden hätten?

Mit der Antwort auf diese Frage beschäftigt sich die Serie in einer packenden Mischung aus Science Fiction, politischem Thriller und alternativer Historie. Besonders Kostüme und Settings wirken authentisch und verstärken den Gänsehaut-Faktor, der sich aus der Grundidee unweigerlich ergibt.

Mit Frank Spotnitz (Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI) als Serienschöpfer und Ridley Scott (Blade Runner) als Produzent wurde die Serie von zwei echten Filmgrößen aus der Taufe gehoben.

In The Man in the High Castle auf Netflix geht es um alles oder nichts – und wir fiebern 40 Folgen lang mit

Die Serie lebt von ihrer Figuren-Dynamik. Themen wie Identität, Propaganda, Widerstand und Macht werden von einem vielseitigen Ensemble aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Dabei entfalten die Figuren auf beiden Seiten ihre Stärken und Schwächen.

Alexa Davalos (FBI: Most Wanted) stürzt sich als Juliana Crain in die Widerstandsbewegung. Rufus Sewell (Diplomatische Beziehungen) spielt als hochrangiger Nazi-Offizier einen ihrer skrupellosesten Widersacher.

Dank dieser Dynamik entfesselt The Man in the High Castle von der ersten Folge an einen unglaublichen Sog, dem man sich kaum entziehen kann.

The Man in the High Castle hatte seine Premiere Januar 2015. Ab dem 11. März 2026 ist die Serie auf Netflix mit allen 4 Staffeln im Abo enthalten.