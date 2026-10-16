Über 3,5 Millionen Besucher nur in Deutschland: Morgen startet bei Netflix einer der größten Filme 2025

Es war nicht nur einer der größten Filme des letzten Jahres, sondern ein kulturelles Phänomen unter jungen Leuten, die gutangezogen für Ärger im Kino sorgten. Netflix holt den Titel morgen ins Programm.

Der dritte Avatar-Film und Zootopia 2 waren 2025 größere Filme, aber Ein Minecraft Film war ein Phänomen. Junge Leute zogen sich schnieke an, nur um im Kino absolut die Sau rauszulassen, sobald der Chicken Jockey auf der Leinwand erschien. Wer selbst im Heimkino die Videospielsau rauslassen möchte, hat ab dem morgigen Montag, dem 19. Oktober, auf Netflix die Gelegenheit dazu.

Ein Minecraft Film bei Netflix: Der Videospiel-Hit als Film-Abenteuer

Im Minecraft-Film von Jared Hess (Nacho Libre) geraten die Jugendliche Natalie (Emma Myers), den Jungen Henry (Sebastian Hansen), Gamestore-Besitzer Garrett (Jason Momoa) und Immobilienmaklerin Dawn (Danielle Brooks) durch ein magisches Portal in die kubistische Videospielwelt. Um zurück in die Realität zu gelangen, müssen sie allerlei Gefahren bestehen und benötigen die Hilfe von Baumeister Steve (Jack Black).

Seht hier den deutschen Trailer zu Ein Minecraft Film:

Allein in Deutschland hatte Ein Minecraft Film über 3,5 Millionen Besucher:innen im Kino zu verzeichnen gehabt (laut Inside Kino ). International spielte das Videospielabenteuer über 960 Millionen US-Dollar ein (via Box Office Mojo ) und war der vierterfolgreichste Film 2025.

Ein Sequel ist seit diesem Jahr sicher und hat sich bereits Kirsten Dunst (Civil War) als Alex gesichert, eine der spielbaren Figuren in Minecraft. Es soll laut IGN den vorläufigen Titel A Minecraft Movie Squared haben.

Wenn die Fortsetzung kommt, werden die Kinos sicherlich besondere Vorkehrungen treffen, um ein wiederholtes Chicken-Jockey-Chaos präemptiv einzudämmen. Aber vielleicht sind die wilden Kids, die dann auftauchen, schon ein bisschen älter und haben gar nicht mehr das Bedürfnis, Popcorn herumzuwerfen. Mehr Sorgen sollten wir uns vermutlich um das Gen-Alpha-Publikum eines möglichen Skibidi Toilet-Films machen ...

Podcast: Die größten Streaming-Filme, die noch dieses Jahr bei Netflix und Co. starten

Am Ende des Streaming-Jahres veröffentlichen Dienste wie Netflix, Amazon Prime und Apple TV meist ihre prestigeträchtigsten Filme. Wir stellen euch noch dieses Jahr startende 12 Film-Highlights vor, die euch mit wahren Ereignissen, Sci-Fi-Abenteuern, Meisterdieben und Tarantino-Fortsetzungen begeistern wollen.

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