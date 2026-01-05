Morgen startet die 8. Staffel von The Rookie: Sie geht dorthin, wo die Serie noch nie war

Nicht mehr lange, dann hat das Warten ein Ende. Die 8. Staffel von The Rookie startet diese Woche und führt uns in unbekanntes Terrain.

Nathan Fillion kehrt diese Woche als Polizist John Nolan mit neuen Folgen von The Rookie zurück. Aber er kehrt nicht einfach zum Los Angeles Police Department in die altbekannte Mid-Wilshire Division zurück. Nolan geht im Auftakt der 8. Staffel auf internationale Mission. Das hat sich die Serie bisher noch nie getraut.

The Rookie Staffel 8 startet in Europa

Bereits am 6. Januar 2026 startete The Rookie Staffel 8 in den USA beim Heimatsender ABC. Am Freitag, den 9. Januar, kommt Folge 1 der 8. Staffel dann nach Deutschland, im Originalton mit Untertiteln beim Streaming-Dienst WOW *. Nur zwei Wochen danach kommt der Staffelauftakt schon in der deutschen Synchronisation zu Sky und WOW – am Freitag, den 23. Januar.

Der Auftakt hat es in sich: Zum ersten Mal in der achtjährigen Geschichte der Erfolgsserie wurde außerhalb der USA gedreht. Dafür wurden Nathan Fillion, Jenna Dewan, Bridget Regan und die Crew sogar bis nach Europa geflogen. Gedreht wurde nämlich im Herzen von Tschechien in der Hauptstadt Prag.

Im The Rookie-Trailer gibt es bereits ein paar Szenen in Prag zu sehen:

The Rookie - S08 Trailer (English) HD

Nathan Fillion in der historischen Altstadt von Prag ist definitiv nichts, womit The Rookie-Fans gerechnet haben. Fillion selbst fühlte sich dabei wie James Bond. Die Serie erklärt die Sondermission in Prag damit, dass John Nolan und seine Ehefrau Bailey Nune (Dewan) gemeinsame Sache mit Bösewichtin Monica Stevens (Regan) machen müssen. Die hatte im Finale der 7. Staffel einen Immunitäts-Deal erlangt und hilft nun, die Bösen einzufangen.

Dass das alles nicht sonderlich realistisch ist und zudem dem Kern der Serie widerspricht, könnt ihr in unserem Meinungstext zu der The Rookie-Entscheidung nachlesen. Alles weitere Wichtige zur Besetzung und Handlung gibt es in unserem Überblicksartikel zur 8. Staffel von The Rookie.

Ob sich der Abstecher nach Europa gelohnt hat, erfahren wir am 9. bzw. 23. Januar dieses Jahres. Dann wissen wir auch endlich, wie es mit unserem Lieblingspaar Chenford (Lucy Chen und Tim Bradford) weitergeht.