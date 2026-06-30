Morgen startet ein heiß erwarteter Film bei Netflix, der sofort die Charts stürmen wird

Morgen kehrt eine von Netflix' größten Filmreihen mit Teil 3 zurück. Das neue Krimi-Abenteuer wird sich zweifellos direkt an die Spitze der Streaming-Charts setzen.

2020 ist mit Enola Holmes eine von Netflix' erfolgreichsten Filmreihen an den Start gegangen. Nachdem 2022 der zweite Teil folgte, sitzen Fans nun bereits seit vier langen Jahren auf dem Trockenen. Doch das soll sich jetzt ändern, denn mit Enola Holmes 3 steht ein neues Krimi-Abenteuer mit Stranger Things-Star Millie Bobby Brown in den Startlöchern. Dass der Film ein Hit wird, ist jetzt schon garantiert.

Millie Bobby Brown ermittelt wieder: Enola Holmes 3 startet bei Netflix

In Enola Holmes 3 kollidieren private und professionelle Angelegenheiten so sehr wie nie zuvor. Denn während sich die junge titelgebende Detektivin (Millie Bobby Brown) auf ihre Hochzeit mit Tewkesbury (Louis Partridge) auf Malta vorbereitet, wird ihr großer Bruder Sherlock (Henry Cavill) plötzlich entführt. Auf der Suche nach ihm blickt Enola hinter die Geheimnisse der Kolonie und bekommt es mit einem Schurken zu tun, der gerissener ist, als alle vor ihm.

Enola Holmes 3 wartet einmal mehr mit einer absoluten Starbesetzung auf, zu der neben Millie Bobby Brown, Louis Partridge und Henry Cavill auch Himesh Patel (Yesterday) als Dr. John Watson und Schauspiellegende Helena Bonham Carter als Enolas Mutter Eudoria Holmes gehören. Darüber hinaus wird auch Sharon Duncan-Brewster (Dune) als Mira Troy aka Moriarty zurückkehren, nachdem diese in Teil 2 erstmals eingeführt wurde.

Auf dem Regiestuhl nahm diesmal Philip Barantini (Adolescence) Platz, nachdem Harry Bradbeer (Fleabag) die ersten beiden Teile inszeniert hatte. Das Drehbuch stammt dagegen einmal mehr von Jack Thorne (Adolescence, Lord of the Flies), mit dem Millie Bobby Brown bei ihrer neuen Netflix-Thrillerserie mit ihrem Stranger Things-Co-Star David Harbour erneut zusammenarbeiten wird.

Die Enola Holmes-Reihe basiert auf den gleichnamigen Romanen von Nancy Springer, die mittlerweile neun Bände umfasst und lose auf dem Sherlock Holmes-Universum von Arthur Conan Boyle basiert. Der dritte Film soll auf dem Roman The Case of the Bizarre Bouquets basieren, jedoch in vielen Punkten von ihm abweichen.

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Wann kommt Enola Holmes 3 zu Netflix?

Enola Holmes 3 startet am 1. Juli 2026 bei Netflix. Ob die Reihe danach weitergeht, steht aktuell noch nicht fest. Da Springers Romane noch reichlich Stoff für weitere Enola Holmes-Filme liefern könnten, stehen die Chancen dahingehend jedoch nicht allzu schlecht. Dazu mauserte sich die Reihe für Netflix bisher zum großen Erfolg: Teil 1 und 2 wurden laut What's on Netflix allein in den letzten drei Jahren über 80 Millionen Mal geschaut.

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