Mortal Kombat II – Gewinnt Tickets für das Special Screening am 3. Mai in Berlin und erlebt das Kult-Beat’em Up noch vor Kinostart!

In zwei Wochen kehrt eines der beliebtesten und blutigsten Beat’em Up-Spiele zurück in die deutschen Kinos. Erfahrt hier, wie ihr Mortal Kombat II schon vor dem offiziellen Kinostart auf der großen Leinwand sehen könnt.

Am 7. Mai 2026 startet Mortal Kombat II in die nächste Kino-Runde. Und dieses Mal steht das tatsächliche Turnier um das Überleben von Earthrealm im Mittelpunkt. Ihr habt hier die einmalige Chance, die neueste Verfilmung des Kult Beat’em Up schon vor dem Kinostart bei einem Special Screening in Berlin zu erleben.

Gemeinsam mit FILMSTARTS und GameStar verlosen wir 120x2 Plätze für das Special Screening am 3. Mai. Gezeigt wird Mortal Kombat Il mit deutscher Synchronisation.

Mortal Kombat II – In diesem blutigen Turnier entscheidet sich die Zukunft der Welt

In der Fortsetzung des 2021 erschienenen Mortal Kombat steht endlich das titelgebende Turnier um das Schicksal der Welt im Mittelpunkt. Dieses Mal rekrutiert Regisseur Simon McQuoid einen Fanliebling der Vorlagen: den gefallenen Hollywood-Action-Star Johnny Cage – verkörpert von niemand Geringerem als Karl Urban.



Im Film holt Donnergott Lord Raiden (Tadanobu Asano) Johnny Cage an Bord. Doch ist ausgerechnet ein Schauspieler wirklich schlagkräftig genug, um an der Seite von u. a. Sonya Blade (Jessica McNamee), Jax (Mehcad Brooks) und Liu Kang (Ludi Lin) in den Kämpfen auf Leben und Tod anzutreten? Da scheinen selbst seine Mitstreiter:innen Zweifel zu haben.

Auf die Helden wartet ein gnadenloser, blutiger Kampf, der alles Bisherige in den Schatten stellt. Das Ziel: die Schreckensherrschaft von Shao Khan zu beenden. Doch der Einsatz könnte nicht höher sein, denn es geht um das Überleben von Earthrealm – und das Schicksal seiner letzten Verteidiger.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Mortal Kombat II ansehen:

Mortal Kombat 2 - Trailer 3 (Deutsch) HD

So sichert ihr euch eure Tickets für das das Mortal Kombat II Special Screening

Ihr wollt gemeinsam mit uns und einer Begleitung noch vor Kinostart sehen, wie Karl Urban und seine Co-Stars sich im Mortal Kombat schlagen und das Turnier um das Schicksal der Welt ausgeht? Dann füllt dieses Gewinnspielformular aus und sichert euch mit etwas Glück die Chance auf 1x2 der exklusiven Tickets. Wir freuen uns auf euch!

Die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen könnt ihr hier nachlesen.

Die Gewinner:innen werden von uns bis zum 29. April 2026 benachrichtigt und über die genauen Details der Veranstaltung informiert.