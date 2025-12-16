Mozart/Mozart Teil 4, 5 und 6: Dann laufen die nächsten Folgen im Ersten und in der Mediathek

Heute startet im Ersten die Event-Serie Mozart/Mozart. Wer wissen will, wann es mit Teil 4 bis 6 weitergeht, findet hier die Sendetermine und die zusätzlich die nächste Mozart-Serie, die schon kommende Woche startet.

Weihnachten ist offenbar Mozart-Zeit, zumindest wenn es nach dem aktuellen TV-Programm geht. Heute Abend startet im Ersten die Event-Serie Mozart/Mozart, die der altbekannten Geschichte des Musikgenies eine neue Perspektive hinzufügt. Dabei erinnert die Verfilmung mit ihren historischen Freiheiten eher an Bridgerton und The Great denn an die üblichen Kostümschinken, die über die Feiertage den Fernseher erobern.

Alle Sendetermine für die kommenden Folgen von Mozart/Mozart verrät dieser Artikel. Die nächste Serie steckt übrigens schon in den Startlöchern. Mehr über diese internationale Produktion erfahrt ihr weiter unten.

Mozart/Mozart erzählt die Geschichte aus einer ungewohnten Perspektive

Als das musikalische Genie Wolfgang Amadeus Mozart (Eren M. Güvercin) in eine finanzielle Krise gerät und nicht mehr auftreten kann, muss seine begabte, aber mit Auftrittsverbot belegte Schwester Maria Anna (Havana Joy Josephine Braun) die Familie retten.

Kurzerhand schlüpft Maria Anna in die Rolle ihres berühmten Bruders, um dessen Konzerte heimlich zu absolvieren. Die Täuschung am tückischen Wiener Hof von Kaiser Joseph II. (Philipp Hochmair) ist riskant, doch sie ist Mozarts Ruf und ihre eigene Freiheit wert. Während sie ihre Identität verbirgt, gerät sie in ein Netz aus Intrigen, Geheimnissen und Gefühlen für Mozarts Rivalen Antonio Salieri (Eidin Jalali).

Die Mozart-Serie im TV und im Stream: Schon am Mittwoch geht es mit Teil 4 weiter

Mozart/Mozart besteht aus insgesamt sechs Episoden. Die ersten drei Folgen der Serie von Andreas Gutzeit wurden am Dienstag, dem 16. Dezember, in der ARD ausgestrahlt. Folge 4 bis 6 wird bereits einen Tag später, am Mittwoch, dem 17. Dezember gezeigt. Das sind die Sendetermine:

20:15 Uhr: Folge 4 mit dem Titel "Feuerwerk"

21:00 Uhr: Folge 5, "Geister"

21:45 Uhr: Folge 6, "Licht"

Wer jetzt schon wissen möchte, wie die Geschichte der musikalischen Geschwister ausgeht, kann alle sechs Folgen kostenlos und ohne Abonnement in der ARD Mediathek streamen.

Auch interessant:

Die nächste Mozart-Serie startet am Sonntag und verfilmt ein berühmtes Stück

Und wenn ihr dann immer noch nicht genug Mozartkugeln in Serienform gemampft habt, könnt ihr euch gleich die nächste Serie über das Salzburger Genie vormerken. Am 21. Dezember startet bei Sky/WOW die englischsprachige Produktion Amadeus.

Darin wird Peter Shaffers gleichnamiges Stück neu verfilmt, das schon als Grundlage für den wohl bekanntesten Mozart-Film, Miloš Formans Amadeus, diente. Will Sharpe aus The White Lotus spielt Wolfgang Amadeus Mozart und A Beautiful Mind-Darsteller Paul Bettany gibt seinen Neider Antonio Salieri. Für die Adaption zeichnet Joe Barton verantwortlich, der letzten Winter schon mit dem Netflix-Thriller Black Doves positiv aufgefallen war. Die Neuverfilmung wird aus fünf Episoden bestehen.