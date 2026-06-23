Mysteriöser Thriller stürmt direkt Netflix-Charts: Quälende Anspannung in unter 2 Stunden

Vor zwei Jahren kam ein spannender Mystery-Thriller ins Kino, der mit rätselhaften Ereignissen lockte. Jetzt erfreut sich der Film von Ishana Night Shyamalan bei Netflix großer Beliebtheit.

M. Night Shyamalan ist ein Regisseur von Rang und Namen in Hollywood. Mit Filmen wie The Sixth Sense, Unbreakable und Signs hat er moderne Klassiker geschaffen. In den vergangenen Jahren liefert er regelmäßig fiese kleine Thriller, die mit Mystery-, Horror- Fantasy- und Science-Fiction-Elementen daherkommen.



Was jedoch die wenigsten wissen: M. Night Shyamalan hat eine Tochter, die seit ein paar Jahren auch im Filmgeschäft unterwegs ist: Ishana Shyamalan. Ihr erster Kinofilm streamt jetzt bei Netflix – und das offenbar mit Erfolg. They See You ist gerade dabei, in der Top 10 des Streamers nach oben zu klettern.

Netflix-Charts: They See You kommt aufs Treppchen

Aktuell belegt They See You Platz 3 in der täglich aktualisierten Liste der beliebtesten Filme bei Netflix. Der Film erzählt von einer jungen Künstlerin namens Mina (Dakota Fanning), die sich in einem Wald in Irland verirrt. Als die Nacht hereinbricht, finden dort einige äußerst seltsame Dinge statt. Sie flüchtet in eine Art Bunker.

Dort befinden sich bereits drei andere Menschen – und das schon eine ganze Weile. Wie Mina erfährt, werden sie von unheimlichen Kreaturen beobachtet. Die Watcher erscheinen in der Dunkelheit und geben sich nicht zu erkennen. Durch eine riesige Glasscheibe spähen sie ins Innere des Gebäudes. Wer es verlässt ... nun ja.

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They See You entfaltet sich als spannungsgeladener, unbehaglicher Thriller, der Horror- und Mystery-Fans entzücken dürfte. 101 Minuten zieht Ishana Shyamalan mit ihrem stylishen Kammerspiel in den Bann und lässt uns rätseln, was es mit den gezeigten Ereignissen auf sich hat. Ein richtiger Shyamalan-Film eben.

Die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand: 23. Juni 2026)

They See You kam 2024 ins Kino. Erste Erfahrungen hinter der Kamera konnte Ishana Shyamalan im Zuge der Apple-Serie Servant sammeln. Als Regisseurin, Drehbuchautorin und Produzentin begleitete sie das Projekt über den Verlauf von drei Jahren. Nun dürfen wir gespannt sein, was sie als Nächstes im Film- und Serienbereich umsetzt.

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