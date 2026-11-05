Mysteriöser Gast bei Klaas: Warum ihr nach Wer stiehlt mir die Show? unbedingt dranbleiben solltet

Wer die neue Folge Wer stiehlt mir die Show? gesehen hat, sollte heute dranbleiben. Denn in Klaas' Show kommt ein echter Stargast zu Besuch.

Normalerweise zeigt ProSieben nach der neuesten Folge Wer stiehlt mir die Show? eine alte Ausgabe von Experte für alles. Auch wenn viele dann wegschalten, solltet ihr diesmal unbedingt dranbleiben: Klaas begrüßt heute Streamer HandOfBlood.



Experte für alles: Klaas holt sich HandOfBlood ins Boot

In den letzten Monaten haben Joko und Klaas immer wieder gerne Personen aus der Twitch-Szene zu Gast in ihren Formaten. So war beispielsweise Papaplatte in einer der letzten Folgen von Das Duell um die Welt zu sehen und auch bei Wer stiehlt mir die Show? ist heute Knossi am Start.



So ist es natürlich kein Wunder, dass Klaas heute mit HandOfBlood einen weiteren Streamer in seiner Verbrauchershow Experte für alles zu Gast hat. Unter seinem bürgerlichen Namen Maximilian Knabe startete er vor 16 Jahren seinen YouTube-Kanal und hat sich vorerst auf Let’s Plays und Guides zu Spielen ausgerichtet. Mit der Zeit kamen aufwendigere Videos, die sich durch seine kreativen Kostümierungen auszeichneten. Seit einigen Jahren streamt er auch auf Twitch und wurde schnell zu einer der erfolgreichsten deutschen Persönlichkeiten auf der Plattform.



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HandOfBlood ist nicht der erste Streamer bei Klaas

Noch ist unklar, was Klaas mit dem Streamer vorhat – man darf jedoch wieder mit einer kuriosen Aktion rechnen. HandOfBlood ist ohnehin nicht der erste Twitch-Streamer in der Sendung: Im letzten Jahr waren bereits Zarbex und Max Schradin dabei und sprachen gemeinsam über die Streaming-Welt.

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Wer sich diese Kollaboration nicht entgehen lassen will, sollte heute Abend um 23:35 Uhr auf ProSieben oder Joyn einschalten oder einfach nach der neuesten Ausgabe von Wer stiehlt mir die Show? dranbleiben. Die neue Folge Experte für alles ist bis 0:40 Uhr angesetzt.

