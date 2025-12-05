Dieses Serien-Meisterwerk macht bis heute süchtig: 202 Episoden bahnbrechende Mystery-Fälle

Verschwörungstheorien und Bilder von angeblichen Ufosichtungen sind nicht erst seit dem Internet ein großes Phänomen. Ein unausweichlicher Mystery-Klassiker auf Disney+ wurde damit in den 90ern zum Phänomen und gehört bis heute auf jede Watchlist.

Es gibt Serien, die so einprägsame Titelmelodien haben, dass man sie bereits nach ein bis zwei Tönen erkennt. Dazu zählt auch die Intromusik von Akte X, die ganze neun Staffeln Zeit hatte, sich ins Gedächtnis zu brennen. Allein der Gedanke daran ruft bei mir den altbekannten, wohligen Schauer hervor. Mindestens genauso denkwürdig ist die Serie selbst, die ich euch heute ans Herz legen will. Sie streamt komplett bei Disney+.

Bei Disney+ gibt es das wohl ikonischste Ermittler-Duo der Mystery-Geschichte

In Akte X begleiten wir die FBI-Agenten Fox Mulder (David Duchovny) und Dana Scully (Gillian Anderson). Während Mulder an das Übernatürliche und Aliens glaubt, setzt Scully auf Wissenschaft und rationale Erklärungen. Anfangs soll sie ihren Kollegen nur überwachen, doch schnell entsteht ein ungleiches Duo. Zusammen widmen sie sich den ungelösten Fällen des FBI, wobei von Regierungsverschwörungen bis hin zu unerklärlichen Morden und Entführungen durch Aliens alles dabei ist.



Die Themen wechseln zwischen einer Rahmenhandlung rund um einen mysteriösen Krebspatienten und Mulders Vergangenheit sowie den sogenannten Monster-der-Woche-Folgen. Jede dieser Episoden stellt einen mysteriösen Fall in den Mittelpunkt. Seien es absurde Kreaturen, paranormale Phänomene oder urbane Legenden. Die Unvorhersehbarkeit und fast grenzenlose Kreativität gehören zu den großen Stärken von Akte X.



Nebel, Taschenlampen und Gänsehaut: Dieses Feeling schafft nur Akte X

Neben der kreativen Vielfalt glänzt Akte X durch eine beklemmende Atmosphäre, die bis heute kaum eine Serie erreicht. Das Akte X-Feeling entsteht durch nächtliche Ermittlungen, flackernde Taschenlampen im Nebel und das unbehagliche Gefühl, dass hinter jedem Baum etwas – wortwörtlich – Unfassbares lauern könnte. In dieser Umgebung wirkt die Dynamik des Duos am stärksten: Mulder wird bei seiner Wahrheitssuche förmlich vom Übernatürlichen angezogen, während Scully mit ihrer skeptischen Art den perfekten Gegenpol schafft.

Serienschöpfer Chris Carter schreckt auch nicht vor ernsten Motiven zurück, er ist sich aber stets der Absurdität des Themas bewusst. Das kann sich durch schlagfertige Dialoge von Fox und Dana zeigen. Es gibt aber auch ganze Comedy-Episoden, die erstaunlich gut in das Format passen. Legendär sind zum Beispiel die Parodie der Frankenstein-Geschichte mit einer abgedrehten Tanzszene zum Cher-Song Walking in Memphis oder eine Folge, bei der ein Trashfilm über die X-Akten gedreht wird. Alles, was der große Mystery-Horror-Nachfolger Supernatural später an Metafolgen zu bieten hatte, hatte Akte X höchstwahrscheinlich schon vorher.

Mystery-Fans, die Akte X bisher ausgelassen haben, dürfen sich auf viel Binge-Futter freuen

Ursprünglich umfasste dieses zeitlose Meisterwerk 9 Staffeln, die zwischen 1994 und 2002 ausgestrahlt wurden. Vor knapp zehn Jahren erschien noch ein Revival, für das viele der damaligen Stars zurückgekehrt sind. An den Legendenstatus der alten Zeiten konnten die beiden neuen Staffeln zwar nicht ganz heranreichen, spaßig und gruselig sind sie aber dennoch geworden. Für Mystery-Fans der neueren Schule gibt es selbst ohne die Fortsetzung genug zum Nachholen. Allein die Originalserie umfasst stolze 202 Episoden, die unterschiedlicher kaum sein könnten.

Akte X ist ein zeitloser Klassiker, der das Mystery-Genre bis heute prägt. Der Wechsel zwischen abgeschlossenen Fällen und einer großen Rahmenhandlung wurde beispielsweise in Supernatural, Grimm und Fringe aufgegriffen. Das Rätselraten rund um Unerklärliches prägte außerdem zahlreiche weitere Serien-Phänomene wie Lost, Stranger Things und Dark.

Dank des aufwendigen Remasters sehen auch die frühen Staffeln heute hervorragend aus. Wer gerne Serien schaut und Übernatürlichem auch nur ein wenig abgewinnen kann, kommt an diesem zeitlosen Mystery-Meisterwerk nicht vorbei.

Alle Staffeln von Akte X könnt ihr im Abo von Disney+ streamen.