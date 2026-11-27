In der ARD Mediathek streamt ab heute eine deutsche Mystery-Thriller-Serie. Warum sie sich für Fans von Dark und Oderbruch lohnt, verrät euch Serien-Experte Max Wieseler.

Es ist kalt, der erste Schnee fällt und kaum ein Serien-Genre eignet sich besser für einen Wochenend-Binge an tristen Wintertagen als ein schauriger Mystery-Thriller. Vor allem Fans deutscher Genre-Beiträge wie Dark oder Oderbruch finden ab heute in der ARD Mediathek passenden Nachschub: Den übernatürlichen Thriller Ritus könnt ihr ab sofort kostenlos streamen.

Ein mysteriöser See und Albtraum-Visionen: Das erwartet euch in der Thriller-Serie Ritus

Der Fund einer Leiche oder das rätselhafte Verschwinden einer Person liefern die Ausgangslage der meisten Mystery-Thriller. Ritus bietet gleich beides. In einem kleinen Dorf versucht Kommissar André Berger (Moritz Bleibtreu) das Rätsel um die Jugendliche Viktoria aufzuklären, deren toter Körper am Ufer eines Sees gefunden wird – überzogen von einer seltsamen schwarzen Substanz. Das Mysteriöse: Sie galt seit einer Mondwende 18 Jahre zuvor als vermisst und scheint keinen Tag gealtert zu sein.

Während eine weitere Mondwende kurz bevorsteht, lockt das Geheimnis um den düsteren, schleimigen See noch weitere Menschen in das Provinzörtchen. Henri (Maximilian Mundt) sucht hier seinen vermissten Bruder, der von unheimlichen Albträumen dieses Ortes geplagt war. Selin (Anna Shirin Habedank) leidet hingegen unter Blackouts und fremden Erinnerungen, die mit ihrer Mutter Yasemin (Seyneb Saleh) nach Antworten sucht. Und bei all den Jumpscares, die Ritus auffährt, ist es wenig verwunderlich, dass hinter allem ein übernatürlicher Twist steckt.

Ritus ist ein Mystery-Thriller-Tipp für Fans von Dark und Oderbruch

Die schwelende und düstere Atmosphäre von Ritus lässt gleich zu Beginn deutsche Serienvorbilder wie Netflix' Zeitschleifen-Epos Dark oder den Mystery-Thriller Oderbruch erahnen. Auch hier werden typische Krimielemente exponentiell von fantastischen Genre-Elementen unterwandert, die das Publikum miträtseln lassen, was sich tatsächlich hinter dem ganzen Dorfspuk verbirgt.

Ritus und Dark teilen sich darüber hinaus neben einer ähnlichen Dorftristesse, wortkargen wie zwielichtigen Einwohner:innen und spärlichen Lichtverhältnissen auch Schauspielerin Julika Jenkins, die als Bergers misstrauische Polizeikollegin in das Mysterium eingesponnen wird. Ein komplexes Serienmeisterwerk wie Dark oder eine radikale Mythos-Neuerfindung wie in Oderbruch solltet ihr hingegen nicht erwarten.

Ritus meint es oftmals zu gut mit dem Einsatz von Horror-Jumpscares. Auch die aufgebaute Mythologie könnte etwas ausgefeilter sein. Dennoch weiß die Serie als stimmungsvoller Thriller gut zu unterhalten. Zu entdecken, wie die verschiedenen Handlungsstränge und Rätsel zunehmend ineinandergreifen, wird vor allem Mystery-Fans Freude bereiten, sobald sich ab Folge 3 mit einem drastischen Schockmoment die Twists und Antworten häufen.

Mit einer Gesamtlaufzeit von weniger als fünf Stunden ist Ritus zudem recht kurzweilig. Die abgeschlossene Mystery-Serie eignet sich also ideal für einen Binge an einem langen Nachmittag oder Abend. Alle Folgen streamen seit dem 27. November 2026 in der ARD Mediathek.

Und wenn ihr wissen wollt, welche spannenden Serienneuheiten es in den kommenden Wochen zu entdecken gibt, hört in unseren Podcast rein:

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Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im Dezember umfassen neben der mit Spannung erwarteten Fantasy-Neuverfilmung Harry Potter auch die Netflix-Adaption von Stolz und Vorurteil, das Amazon-Finale von Maxton Hall sowie eine Sci-Fi-Dystopie für Fans tödlicher Spiele à la Squid Game und Hunger Games.