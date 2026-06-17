Nach 12 Jahren Wartezeit kommt gewaltige Abenteuer-Fortsetzung erstmals zu Amazon Prime

Über ein Jahrzehnt mussten die Deutschen auf die Fortsetzung eines sehr beliebten Abenteuers warten: Jetzt kommt sechs Monate nach Kinostart auch Der Medicus 2 zu Amazon Prime.

Nach dem gleichnamigen Bestseller von Noah Gordon lockte Der Medicus im Jahr 2013 beachtliche 3,6 Millionen Deutsche ins Kino und schwang sich damit hierzulande laut Insidekino zum siebterfolgreichsten Film des Jahres auf, der sogar viele internationale Konkurrenten ausstach. Zwölf Jahre dauerte es, bis im letzten Dezember 2026 mit Der Medicus 2 eine Fortsetzung des Abenteuerepos folgte. Dieses erneut unter der Regie von Philipp Stölzl entstandene Sequel kommt jetzt am 26. Juni 2026, ein halbes Jahr später, erstmals ins Streaming-Abo bei Amazon Prime *.

Die Abenteuer-Fortsetzung Der Medicus 2 streamt jetzt bei Amazon Prime

Im fernen Persien hat der Engländer Rob Cole (Tom Payne) unter falscher Identität die Künste der inneren Medizin erlernt. Nun bringt er sein Wissen aus dem Isfahan-Institut zurück in die Heimat, um in London fortschrittliche Heilmethoden zu unterrichten. Doch die Intrigen des Königshauses und die Skepsis der Ärztegilde legen ihm bei seinem Vorhaben wiederholt Steine in den Weg. Von einem persönlichen Verlust gezeichnet, muss Rob zudem erkennen, dass neben der Reparatur des Körpers die Heilung der Seele noch ein ganz anderes Forschungsfeld eröffnet.

Schaut hier den Trailer zu Der Medicus 2:

Der Medicus 2 - Trailer (Deutsch) HD

Obwohl von Noah Gordons Buchreihe eine ganze Trilogie * existiert, erschuf die Filmfortsetzung Der Medicus 2 eine neue Geschichte, die diesmal ganz in England angesiedelt ist. Der Abenteuerfaktor einer vorigen Reise fällt damit größtenteils weg und wird von höfischen Intrigen sowie der Suche nach den Anfängen der modernen Psychologie abgelöst.

Lohnt sich die Fortsetzung? Lest hier unseren Film-Check zu Der Medicus 2

Aus Teil 1 kehrt im Cast von Der Medicus 2 lediglich Hauptdarsteller Tom Payne zurück. Er wird um viele aus Game of Thrones bekannte Gesichter wie Aidan Gillen, Owen Teale und Liam Cunningham ergänzt.

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Das Ranking der 20 besten Amazon-Serien entstand auf Grundlage der Wertungen der Moviepilot-Community. Zu entdecken gibt es unter den Highlights neben Hits wie The Boys und Fallout auch ein komplexes Sci-Fi-Meisterwerk, ein riesiges Krimi-Universum und vieles mehr.

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