Nach 15 Jahren passiert es tatsächlich: Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson will eine der größten Abenteuerreihen zurück ins Kino bringen

Peter Jackson will eine 97 Jahre alte Abenteuerreihe zurück ins Kino bringen: Vor 15 Jahren glückte ihm dasselbe Vorhaben bereits gemeinsam mit Steven Spielberg. Aber danach herrschte Funkstille.

Ein Mann, sein Hund und gelegentlich auch sein raubeiniger Kapitänsfreund bereisen die Welt und erleben halsbrecherische Abenteuer: So in etwa lässt sich die Tim und Struppi-Comicreihe der Zeichnerlegende Hergé aus Simpelste herunterbrechen. Jetzt sollen seine Protagonisten zurück ins Kino kommen: Dank Herr der Ringe-Meister Peter Jackson.

Peter Jackson und Steven Spielberg brachten Tim und Struppi schon einmal ins Kino

Wie Variety nun in einem kurzen Video vom Filmfestival in Cannes enthüllte, plant Peter Jackson einen neuen Tim und Struppi-Film. Seinen Aussagen zufolge hat er bereits ein Drehbuch fertiggestellt und möchte darüber hinaus Regie führen. Die Handlung verrät er allerdings nicht.

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Jackson ist die legendäre Abenteuerreihe nicht neu: Schon 2011 produzierte er Steven Spielbergs Die Abenteuer von Tim und Struppi – Das Geheimnis der Einhorn, der eigentlich als Startschuss einer Trilogie geplant war. Warum es bisher nie einen zweiten oder dritten Teil gab, ist nicht ganz klar. Viele erklären sich die Funkstille mit einer Mischung aus Zeitproblemen und hohen Erwartungen an das Einspielergebnis von Spielbergs Film, die am Ende nicht ganz erfüllt wurden.

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Umso schöner für Millionen von Tim und Struppi-Fans, dass Jackson die Reihe auch 15 Jahre nach dem letzten Kino-Abenteuer nicht vergessen hat. Zeichner Hergé brachte die erste Geschichte des Franchise bereits 1929 zu Papier. 97 Jahre später wartet eine neue Generation von Liebhaber:innen auf neue Reisen des belgischen Reporters und seines Vierbeiners.

Wann bringt Herr der Ringe-Macher Peter Jackson den Tim und Struppi-Film ins Kino?

Ein Kinostart für das neue Tim und Struppi-Abenteuer ist momentan schwer abzuschätzen. Zunächst einmal müsste das Drehbuch Jacksons von einem Studio akzeptiert werden, um dann in die Produktion zu kommen. Vor Mitte 2028 wird der Film wohl kaum erscheinen.