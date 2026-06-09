Nach 16 Jahren The Walking Dead hört Norman Reedus mit Daryl Dixon auf – und kehrt zur zweitbekanntesten Rolle zurück

Gibt es ein Leben nach Daryl Dixon? Für Darsteller Norman Reedus auf jeden Fall, denn dieser hat schon drei neue Projekte für die Zeit nach seiner The Walking Dead-Ära in der Pipeline.

Die DNA von The Walking Dead setzte sich aus drei wesentlichen Bestandteilen zusammen: Zombies, fiese Cliffhanger und Daryl Dixon. Letzterer Charakter wurde seit Beginn der Serie von Norman Reedus verkörpert, der zum absoluten Fanliebling avancierte und deshalb kurz nach deren Ende sein eigenes Spin-off mit dem Titel The Walking Dead: Daryl Dixon bekam.

Doch auch dieses steht nun kurz vor dem Abschluss: Voraussichtlich im September 2026 startet die finale 4. Staffel der Ableger-Serie, womit zugleich eine bedeutsame Ära endet. Nach insgesamt 16 Jahren im The Walking Dead-Universum wird Reedus eine neue Phase seiner Karriere einleiten – und hat für diese bereits vorgesorgt, u.a. ist die Fortsetzung seiner zweitbekanntesten Rolle in Planung.

Ganz ohne Zombies: Drei neue Filme mit Norman Reedus stehen an

Schon während seiner Zeit bei der TWD-Mutterserie und ihrem Spin-off stand der Schauspieler sporadisch für andere Projekte vor der Kamera. Unter anderem wirkte er in Filmen wie Triple 9, The Bikeriders, Vacation - Wir sind die Griswolds und From the World of John Wick: Ballerina sowie als Protagonist im Videospiel Death Stranding mit.

In Zukunft wird sich Reedus aber deutlich intensiver dem Filmgeschäft widmen können, da das zeitlich stark beanspruchende Engagement der Daryl Dixon-Rolle nun natürlich wegfällt. Mit dem Mystery-Horror Pendulum hat der US-Amerikaner sogar schon den ersten Streifen dieses spannenden Karriereabschnitts abgedreht. Der Film, für den er an der Seite von Joseph Gordon-Levitt (Inception) und Phoebe Dynevor (Bridgerton) spielte, soll 2027 erscheinen.

Zudem befindet sich ein noch unbetiteltes, aber überaus vielversprechendes Projekt mit Reedus in der Postproduktion. Es handelt sich dabei um das neue Werk des japanischen Kult-Regisseurs Takashi Miike (Audition), der darin wohl eine blutige Geistergeschichte erzählt, für die u. a. auch Sängerin Charli xcx (The Moment) und Milly Alcock (Supergirl) besetzt wurden.

Norman Reedus soll zudem für Teil 3 einer Kultfilmreihe zurückkehren

Zwar noch nicht in trockenen Tüchern, aber immerhin in Planung ist ein Film mit Reedus, der vermutlich die meisten Fans ansprechen dürfte: So soll Regisseur Troy Duffy eine Fortsetzung seiner Buddy-Actionstreifen Der blutige Pfad Gottes und Der blutige Pfad Gottes 2 vorantreiben, in denen der The Walking Dead-Star jeweils eine der Hauptrollen innehatte.

Seht hier den Trailer zu Der blutige Pfad Gottes:

Der blutige Pfad Gottes - Trailer (Deutsch)

Die beiden Filme aus den Jahren 1999 bzw. 2009 handeln von den beiden gottesfürchtigen Brüdern Murphy (Reedus) und Connor MacManus (Sean Patrick Flanery), die im vermeintlichen Auftrag des Herren das organisierte Verbrechen Bostons bekämpfen und dabei nicht gerade zimperlich vorgehen. Der lange Zeit aufgrund seiner kontroversen Selbstjustiz-Thematik indizierte erste Teil entwickelte sich über die Jahre zum Kultfilm und begeisterte Fans mit knackigen One-Linern, pulpigem Humor und furios choreografierten Action-Sequenzen.

17 Jahre nach Teil 2 soll nun Der blutige Pfad Gottes 3 folgen, bei dem auch Reedus wieder mit an Bord wäre. Er selbst bestätigte im Juni 2025 gegenüber Letterboxd , dass ein Drehbuch zum Sequel vorliege, seitdem blieben Updates zum Status des Films allerdings rar. Sollte die Entwicklung demnächst voranschreiten, sehen wir Reedus in seiner wohl bekanntesten Rolle nach Daryl Dixon bald wieder.