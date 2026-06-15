Nach 18 Jahren passiert es wirklich: Will Smith will die Fortsetzung zu einem seiner besten Sci-Fi-Filme drehen und ein weiterer Oscar-Gewinner ist an Bord

Seit 18 Jahren wünschen sich Fans I Am Legend 2. Nachdem seit Kurzem klar ist, wer das Sequel inszeniert, lohnt sich auch ein Blick auf den Cast um Will Smith und was genau geplant ist.

Schon lange hat Will Smith den Wunsch, eine Fortsetzung zum postapokalyptischen Sci-Fi-Kultfilm I Am Legend zu drehen. Und nachdem inzwischen ein Regisseur gefunden wurde, scheint das Projekt wieder Fahrt aufzunehmen. In I Am Legend 2 wird sich wohl einiges ändern, denn wo Will Smith im 1. Teil noch völlig auf sich gestellt war, bekommt er in der Fortsetzung einen ebenbürtigen Spielpartner: Oscar-Gewinner Michael B. Jordan ist an Bord. Das berichteten wir euch bereits 2024.

Hier erfahrt ihr alles, was wir über I Am Legend 2 wissen.



Worum wird es in I Am Legend 2 gehen?

Will Smith hat mit Men in Black, Independence Day und I, Robot das Sci-Fi-Blockbusterkino maßgeblich mitgestaltet. I Am Legend kam immer etwas ruhiger daher, hat sich aber eine treue Fanbase aufgebaut. In dem dystopischen Endzeitfilm stehen nicht viele Leute vor der Kamera: Lange Zeit dachte Robert Neville (Will Smith) er wäre der letzte Überlebende, bevor er in I Am Legend auf Anna (Alice Braga) und Ethan (Charlie Tahan) trifft, die an eine Kolonie in Vermont glauben. Am Ende des Filmes opfert sich Robert für die beiden.

Inzwischen ist klar, dass sich die Fortsetzung an einem alternativen Ende des ersten Teils anschließen wird, in dem Smiths Figur überlebt hat. Teil 2 soll ganze 30 Jahre später einsetzen und Robert wird auch New York verlassen, um andere Menschen zu suchen. Ein Besuch in der Kolonie von Vermont ist jedoch unwahrscheinlich, da Smith selbst eine Siedlung in Conneticticut erwähnt hat. Hier soll er auch auf die Figur von Michael B. Jordan treffen.

Welche Rolle wird Michael B. Jordan in I Am Legend 2 spielen?

Seit der Ankündigung, dass Michael B. Jordan Teil des Casts von I Am Legend 2 sein soll, wird über seine Rolle spekuliert. Viele Fans glaubten, dass Jordan womöglich den Sohn von Robert Neville spielen könnte. Dieser Theorie hat Will Smith selbst einen Riegel vorgeschoben. In einem Interview mit Revolt vor rund einem Jahr, das ihr euch unter dem Zitat ansehen könnt, hat er einige Details zur geplanten Fortsetzung verraten:

Was wir ursprünglich machen wollten, war ein Prequel. Wir wollten ein Prequel machen und Akiva Goldsman meinte dann: "Moment, was ist, wenn wir eine neue Version aus dem alternativen Ende heraus machen, in der dein Charakter noch am Leben ist und Michael B. Jordan das Oberhaupt einer neuen Siedlung ist? Er ist nicht mein Sohn. Es gibt da eine Siedlung in Connecticut.

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Bekannt wurde Michael B. Jordan vor allem mit den Rocky-Spin-offs der Creed-Reihe und als einer der besten MCU Bösewichte überhaupt in Black Panther. Spätestens seit seinem Oscar, den er erst dieses Jahr für seine Rolle in Blood & Sinners bekommen hat, gehört er in den Olymp der Schauspielriege Hollywoods.

Als Oberhaupt einer Siedlung in I Am Legend 2 könnte Jordan nicht nur als Spielpartner von Smith glänzen, sondern auch einen starken Gegenpol zu dessen Rolle bieten. Ob die beiden Figuren im Film Freunde werden, oder sich antagonistisch gegenüberstehen, müssen wird allerdings noch abwarten, bis es mehr Informationen zu I Am Legend 2 gibt.

Wann kommt I Am Legend 2 ins Kino?

Da sich der Film gerade mal im Entwicklungsstadium befindet, können wir vermutlich nicht vor 2028 damit rechnen. Dass er nach 18 Jahren Wartezeit aber tatsächlich kommen soll, ist eine Freude für Fans. Bis dahin können wir I Am Legend bei HBO Max im Abo und bei zahlreichen anderen Anbietern als Leih- und Kaufversion streamen.