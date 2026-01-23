Nach 2 Jahren Pause kehrt die aufregendste Sci-Fi-Serie von Netflix 2026 zurück: Sie stammt von den Game of Thrones-Machern

Erinnert ihr euch noch an 3 Body Problem? Das Sci-Fi-Meisterstück der Game of Thrones-Macher landete 2024 bei Netflix und dieses Jahr geht es offiziell weiter.

Wie setzt man seine Karriere nach einer Jahrhundertserie wie Game of Thrones fort? Im Fall der Showrunner David Benioff und D.B. Weiss nimmt man sich einen ultrakomplexen Sci-Fi-Roman und versucht, ihn für Netflix auf ein paar Folgen epische Unterhaltung runterzubrechen. Also ähnlich dem, was sie mir George R.R. Martins Saga und Game of Thrones machten.

2024 wurde dieser Koloss auf das Publikum losgelassen: 3 Body Problem hatte die Vorlage Die drei Sonnen von Cixin Liu komplett zerlegt und als nachvollziehbare Parallelhandlungen in Serie gegossen. Das Ergebnis kam leider gemischt an. Während es die einen feierten (wie ich in unserem Serien-Check bei Moviepilot), hätten es andere am liebsten direkt wieder abgebrochen (mein Kollege Nino erzählte im Moviepilot-Podcast Streamgestöber von seinem Leid).

Für alle, die es mochten, gibt es nun gute Nachrichten.

Die 2. Staffel 3 Body Problem wird 2026 bei Netflix erscheinen

Netflix hatte 3 Body Problem zwei Monate nach Start um eine 2. Staffel verlängert. Die Aufrufzahlen der Serie waren – angesichts des immensen Budgets von 160 Millionen US-Dollar – nicht das Gelbe vom Ei. Auch euren Bewertungen nach kam 3 Body Problem "nur" auf Platz 12 der besten Netflix-Serien 2024, war aber die teuerste. Fans zitterten in diesen zwei Monaten zwischen Start und Verlängerung, ob es überhaupt weitergehen würde.

Der Streamer verlängerte die Serie nicht nur, sondern gab im Mai 2024 gleich den ganzen Plan bekannt: Es werden eine 2. und 3. Staffel folgen und Staffel 3 wird das große Finale sein. Seit Kurzem wissen wir einer Pressemitteilung von Netflix zufolge, dass Staffel 2 offiziell 2026 starten soll. Aufgrund des großen Produktionsaufwands gehen wir eher von Ende 2026 aus.

3 Body Problem ist ein Sci-Fi-Glanzstück, das man immer neu entdecken kann

Da mir die Vorlage Die drei Sonnen zu trocken war und Game of Thrones mich nur selten abholte, setzte ich keine großen Stücke auf 3 Body Problem von Benioff und Weiss. Ich wurde eines Besseren belehrt. In dem Netflix-Sci-Fi-Giganten werden so viele Themen unter einen Hut gebracht, die andere Serien zum Platzen gebracht hätten.

Es werden komplexe, wissenschaftliche Theorien verständlich aufbereitet, unterhaltsame CGI-Weltuntergänge gezaubert, mögliche Alien-Invasionen verhandelt, eine Riege an spannenden Figuren eingeführt und zahlreiche Rätsel gestreut. Es lohnt sich also, mehr als nur einmal in diese Welt einzutauchen, um alle Facetten und Details der Geschichte mitzunehmen.

Die Erzählung nimmt bei Netflix schnell epische Ausmaße an, wofür man beim Streamen voll und ganz bei der Sache sein muss. Natürlich spielt dieser Koloss auch auf verschiedenen Zeit- und Raumebenen. Garniert wird das Ganze mit einer ultrabrutalen Sequenz, die selbst die Rote Hochzeit verblassen lässt.

Wer jetzt Lust bekommen hat, 3 Body Problem endlich nachzuholen oder nochmal zu schauen, der findet alle 8 Folgen der 1. Staffel bei Netflix im Abo.