Nach 2 Jahren Pause kehrt Netflix' aufwendigste Sci-Fi-Serie 2026 zurück – aber Fans sind sauer wegen Änderung

Dieses Jahr soll der Netflix-Sci-Fi-Blockbuster 3 Body Problem endlich mit neuen Folgen zurückkehren. Staffel 2 soll jedoch kürzer ausfallen als gedacht. Fans sind ganz und gar nicht begeistert.

Nach dem Serien-Meilenstein Game of Thrones haben die Showrunner David Benioff und D.B. Weiss bei Netflix angeheuert, um den komplexen Sci-Fi-Roman Die drei Sonnen von Cixin Liu zu adaptieren. Das Resultat ist die ultrateure Serie 3 Body Problem, die 2024 mit Staffel 1 bei dem Streamer an den Start ging. Seitdem warten Fans auf neue Folgen, die 2026 endlich erscheinen sollen. Doch jetzt gibt es eine Info zum Umfang, die Fans besorgt und verärgert.

3 Body Problem wird in Staffel 2 und 3 wohl kürzer und kürzer

Staffel 1 hat sich wie die Romanvorlage um die Frage gedreht, ob es da draußen im Weltall wirklich irgendwo außerirdisches Leben gibt. Gleichzeitig liefert 3 Body Problem die Antwort gleich mit, denn hier hat die Menschheit bereits in den 60ern Kontakt mit Aliens aufgenommen. Mit der bevorstehenden Invasion der Spezies vom Planeten Trisolaris erstreckt sich die Handlung der Netflix-Serie über mehrere Zeitebenen und Handlungsstränge.

Nach den acht Episoden von Season 1 wurde 3 Body Problem von dem Streamer um zwei weitere Staffeln verlängert, wobei die dritte das Finale der Sci-Fi-Produktion markiert. Beide Seasons werden am Stück gedreht, wobei Staffel 2 bereits im Kasten ist. Jetzt hat What's on Netflix herausgefunden, dass die nächste Season von 3 Body Problem wohl nur sechs statt zuvor acht Folgen umfassen wird. Dies geht aus einem Setbild hervor, wo auf einer Drehklappe die Folgenanzahl enthüllt wird.

What's on Netflix will außerdem erfahren haben, dass Staffel 2 und 3 insgesamt 11 Folgen umfassen. Dadurch würde Season 3 auf eine noch niedrigere Episodenanzahl von nur fünf Stück kommen. Offiziell von dem Streamer bestätigt ist diese Info jedoch noch nicht.

Auf Reddit haben sich unter der Meldung jedenfalls schon zahlreiche Netflix- und Sci-Fi-Fans versammelt, die diese Nachricht alles andere als positiv aufnehmen. Ein Nutzer schreibt dazu zum Beispiel:

Was für eine irre Entscheidung! Die Bücher werden immer umfangreicher, nicht kürzer – immer komplexere Handlungsstränge auf immer weniger Platz zu erzählen, klingt nach einem Rezept für eine Katastrophe.

Wann startet 3 Body Problem Staffel 2 bei Netflix?

Bis jetzt ist nur klar, dass die neue Season der Sci-Fi-Serie irgendwann 2026 bei Netflix eintreffen soll. Ein konkretes Startdatum wurde noch nicht verkündet. Staffel 2 von 3 Body Problem wird den Folgeband Der dunkle Wald adaptieren, woraus einzelne Ereignisse schon im Finale von Staffel 1 umgesetzt wurden.

Die Buchvorlage dreht sich zum Großteil umHier arbeitenvon der UN ausgewählte Personen im Verborgenen an Lösungen für den Konflikt mit den San-Ti (im Buch: Trisolarier). In der Netflix-Adaption handelt es sich dabei um Saul Durand ( Jovan Adepo ), die kurdische Kriegsheldin Leyla Ariç ( Salem Murphy ) und den chinesischen General Hu Bo Lin ( Clem Cheung ). Daneben springt die Handlung in Band 2 auch immer wieder weiter in die Zukunft.

