Nach 20 Jahren ist Malcolm mittendrin zurück: Ich habe alle neuen Folgen gesehen und verrate, ob sie sich lohnen

20 Jahre nach dem Finale ist Malcolm wieder mittendrin. Ob sich die Rückkehr Malcolm mittendrin: Unfair wie immer bei Disney+ lohnt, erklärt Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke in ihrer Kritik.

Ich war voll und ganz ein ProSieben-Mensch als Teenagerin und das bedeutet nicht nur, dass ich jede Logo-Veränderung der investigativen Spitzenleistung taff mit Argusaugen verfolgt habe. Vor allem habe ich alles an Serien weggesaugt, was der Sender in den 90ern und frühen 2000ern zu bieten hatte: von Die Simpsons über Emergency Room, Buffy, Charmed zu Scrubs und selbstverständlich Malcolm mittendrin.

Als Malcolm sich vor 20 Jahren im Serienfinale nach Harvard aufmachte, studierte ich frisch in einer weit weniger prestigeträchtigen Universität. Malcolm mit seinem überdurchschnittlich hohen IQ und ich mit meinem … existierenden IQ – wir sind gemeinsam groß geworden. So sehr ich die anarchische Looney-Tunes-Energie der Serie liebte, so wenig sehnte ich mich nach einer Rückkehr von Lois, Hal, Malcolm und seinen Brüdern. Morgen startet sie in Form der Revival-Miniserie Malcolm mittendrin: Unfair wie immer trotzdem bei Disney+.

Im Revival Malcolm mittendrin: Unfair wie immer hat sich unser Held von seiner Chaos-Familie entfremdet

Nur vier Episoden ist die Serien-Rückkehr lang und erzählerisch in sich abgeschlossen. Malcolm mittendrin: Unfair wie immer fühlt sich deswegen an wie ein Wochenendbesuch bei der entfernten Familie. Gerade bist du angekommen, tauschst Anekdoten aus und schon zischst du wieder ab. Im Fall dieses Revivals ist das ein Vorteil.

Wir treffen Malcolm (Frankie Muniz) als alleinerziehenden Vater wieder, der seiner Tochter Leah (Keeley Karsten) fürsorglich und sensibel zur Seite steht. Das sieht ganz anders aus, als zumindest er seine eigene Kindheit zu Händen von Mutter Lois (Jane Kaczmarek) und Vater Hal (Bryan Cranston) erlebt hat. Leah ist überdies ein Einzelkind, während Malcolm mit seinen Brüdern Francis (Christopher Masterson), Reese (Justin Berfield), Dewey (neu: Caleb Ellsworth-Clark) und später Jamie (neu: Anthony Timpano) konkurrierte.

Malcolm mittendrin: Unfair wie immer - S01 Trailer (Deutsch) HD

Bei deren chaotischem Wettstreit um die jeweils dümmstmögliche Idee der Folge hat sich Malcolm als Junge trotz hohen IQs bekanntlich beteiligt. Als Erwachsener hält er sich fern. Seine Familie, so seine Logik, kehrt seine schlimmsten Seiten hervor. Folglich ist er ohne sie ein besserer Mensch und Vater, und nun auch Freund seiner neuen Lebensgefährtin Tristan (Kiana Madeira). Er reduziert den Kontakt auf Mails und kurze Calls. Als Hal und Lois ihr rundes Hochzeitsjubiläum in einer großen Sause feiern wollen, löst sich Malcolms familiäres Distancing allerdings in Luft auf.

Schon wegen Bryan Cranston lohnt sich die Serie bei Disney+

Malcolm-Schöpfer Linwood Boomer findet in der neuen Serie schnell den Vibe des Originals und vor allem die Komik, wenn auch der ständige Sprung zwischen den Schauplätzen in den ersten Episoden die Annäherung an die Figuren erschwert. Von Folge zu Folge wird das Ensemble nämlich um alte Bekannte erweitert, während gleichzeitig dem rasanten Pointentempo des Originals nachgehetzt und eine Message über die Verantwortung für die eigenen Fehler zusammengesetzt wird.

Am besten funktioniert das bei Hal, den Bryan Cranston mit solcher Selbstverständlichkeit überstreift, als hätte es die seriösen Rollen aus Breaking Bad, Trumbo oder Your Honor seitdem nicht gegeben. Wenn Cranston mit dem Hintern in einer laufenden Waschmaschine rotiert oder in Embryo-Haltung durch den Flur gerollt wird, kitzelt er einen Lacher nach dem anderen heraus. Und er lässt uns mal wieder über sein brillantes Timing und seinen Körpereinsatz staunen – ob bekleidet oder bei der Nacktrasur.

Hal war schon immer so etwas wie das Serien-Ideal des Erwachsenseins: ein liebevoller, weltoffener Ehemann, der sich nicht vor seinen Gefühlen und seiner Lust scheut, der für seine Familie alles tut, aber nie aufgehört hat zu träumen. Wer schon immer dachte – so wie ich –, dass Hal der lustigste Mensch in Malcolm mittendrin ist, wird am Revival seine Freude haben.

Dass Hal eine kleine Lebens- und Elternkrise mitgegeben wird, die sich zum emotionalen Kern der Miniserie entwickelt, erscheint stimmig und zeigt Voraussicht. Denn der einzige Schauspieler, der sichtbar Mühe mit der Rückkehr zu seiner alten Rolle hat, ist Frankie Muniz.

Auch interessant:

Das Fehlen des Original-Deweys fällt weniger auf als Frankie Muniz' Anstrengung

Ein paar der Familienmitglieder haben in den letzten Jahren weniger oder gar nicht vor der Kamera gearbeitet. Bei Reese-Darsteller Justin Berfield oder seiner Serienmutter Jane Kaczmarek macht das Wiedersehen umso mehr Freude. Sie schließen nahtlos an ihre wohl bekanntesten Rollen an. Selbst die Abwesenheit von Dewey-Darsteller Erik Per Sullivan fällt nicht weiter ins Gewicht. Sein Ersatz Caleb Ellsworth-Clark sieht ihm gleichzeitig ähnlich genug, hat aber nicht so viel zu tun, als dass man ihn wirklich einer Dewey-Prüfung unterziehen könnte.

Anders sieht das bei Frankie Muniz aus, der Malcolm mit demselben Habitus spielt wie vor 26 Jahren in der ersten Episode. Er wirkt wie ein Sitcom-Kind, das sich in einem Erwachsenenkostüm abmüht. Muniz hat dieselben T(r)icks auf Lager, aber seitdem schauspielerisch wenig dazugelernt, weswegen Malcolm manchmal geradezu hysterisch aus dem Serienrahmen fällt. Selbst Francis oder Reese bringen im Vergleich dazu einen Hauch der Gravitas des Alterns mit.

Bei solchen kleineren Schwächen erweist sich das kurze und knappe Format der Miniserie als Stärke. Zehn Folgen lang hätte ich diesen Malcolm nicht ertragen. Malcolm mittendrin: Unfair wie immer stellt stattdessen genau die richtige Zeitspanne bereit, um gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen und wieder Abschied zu nehmen. Mit einem Lächeln im Gesicht.

Malcolm mittendrin: Unfair wie immer wird am 10. April beim Streaming-Dienst Disney+ veröffentlicht. Für diesen Serien-Check habe ich alle vier Folgen der Miniserie gesehen.

