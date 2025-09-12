Nach 20 Jahren unvorstellbar: Diese beliebte GZSZ-Rolle wurde fast anders besetzt

Für Fans heute kaum vorzustellen: Diese beliebte GZSZ-Rolle, die schon seit über 20 Jahren dabei ist, wäre fast von jemand anderem verkörpert worden.

Nach über 30 Jahren haben sich die Fans von Gute Zeiten, schlechte Zeiten an die Gesichter ihrer Serienlieblinge gewöhnt und können sich wohl kaum vorstellen, dass sie von jemand anderem verkörpert werden. Doch das wäre damals mit einer Rolle fast passiert, denn beim Casting gab es mehrere potenzielle Darstellerinnen.

Rote Rosen-Star sollte Emily Höfer spielen

Seit 2004 wird Emily Höfer von Anne Menden verkörpert. In 20 Jahren Screentime mausert sich Menden zu einem richtigen Fanliebling und ist aus dem Kolle-Kiez nicht mehr wegzudenken. Doch damals hatte es die Schauspielerin nicht leicht, denn sie musste sich gegen starke Konkurrenz durchsetzen. Auf Instagram teilte nämlich keine Geringere als Lara-Isabelle Rentinck vor Kurzem ein Foto mit Jörn Schlönvoigt. Auf den ersten Blick ein ganz normales Foto, doch Schlönvoigt spielt bei GZSZ Emilys Zwillingsbruder Philipp. Rentinck gibt zu dem mysteriösen Bild dann Aufschluss. Sie und Schlönvoigt seien vor genau 20 Jahren für das Geschwisterpaar bei GZSZ gecastet worden. Warum es für sie am Ende nicht gereicht hat, erläuterte sie nicht weiter. Sie fügte lediglich hinzu, dass sie in der letzten Runde ausgeschieden sei.

Trotz GZSZ-Flop: Lara-Isabelle Rentinck wird Telenova-Star

Doch trotz des missglückten Castings muss Lara-Isabelle Rentinck nicht den Kopf in den Sand stecken. Ganz im Gegenteil. Kurz darauf ergatterte sie sich eine tragende Rolle in der Soap Verliebt in Berlin und mimte Kim Seidel. Nach einigen Auftritten in den unterschiedlichsten Krimiserien schaffte Rentinck 2019 aber ihren Durchbruch als Amelie Fährmann in der Telenovela Rote Rosen.

