Nach 25 Jahren hörte sie bei den Rosenheim-Cops auf: Das hat Marisa Burger nach ihrem freiwilligen Serien-Aus vor

Bei den Rosenheim-Cops spielte sie eine der beliebtesten Rollen: Schauspielerin Marisa Burger stand unglaubliche 24 Jahre lang als Frau Stockl vor der Kamera. Jetzt hat sie die Serie verlassen und möchte neue Wege gehen.

Die Rosenheim-Cops sind einfach Kult. Im Jahr 2002 flimmerte die erste Folge über unsere Bildschirme – und eine Rolle war von Anfang an mit dabei: Miriam Stockl schlich sich als schlagfertige Polizeisekretärin in die Herzen der Zuschauer und mauserte sich mit dem Satz "Es gabat a Leich'" zum heimlichen Star der Serie.

Nach fast 25 Jahren hat die Schauspielerin jedoch die Reißleine gezogen: Bereits 2025 drehte sie ihre letzte Folge, die im Herbst 2026 im ZDF ausgestrahlt wird. So soll es jetzt für die 52-Jährige nach dem freiwilligen Serien-Aus weitergehen.

Mit Ü50 ist es nicht zu spät: Rosenheim-Cops-Ikone Marisa Burger entdeckt die Rebellin in sich

Marisa Burger war in der Rolle der Miriam Stockl extrem beliebt, weshalb viele Fans überrascht darüber waren, dass die Schauspielerin ihre Paraderolle nach mehr als 20 Jahren an den Nagel hängt. Schließlich gibt die 52-Jährige nicht nur die größte Rolle ihrer Karriere auf, sie verzichtet auch auf eine sichere Einnahmequelle.

Im Interview mit GALA verrät die Schauspielerin, dass es ihr bei dem Serien-Ausstieg jedoch genau darum ging, nicht mehr auf altbekannten Wegen wandeln zu können: "Ich hatte Lust auf Veränderung. Ich glaube, so geht es vielen Frauen in meinem Alter." Obwohl sie extrem dankbar für ihre Zeit bei den Rosenheim-Cops sei, wollte sie sich beweisen, dass noch viel mehr in ihr steckt, als "nur" Frau Stockl: "Ich höre mir nicht an, dass es mit über 50 zu spät dafür ist. Wir sollten uns trauen, mutig zu sein."

So geht es für Marisa Burger nach dem Serien-Aus weiter

Marisa Burger nutzt die Chance, sich nach ihrem Serien-Aus als Schauspielerin neu zu erfinden. Und so entschied sie sich kurzerhand dazu, ihre bayerische Heimat zu verlassen und auf der großen Theaterbühne durchzustarten. Gemeinsam mit GZSZ-Legende Jan Sosniok übernahm sie in Hamburg die Hauptrolle im Stück Kleine Verbrechen unter Liebenden und bewies ihr Talent vor Live-Publikum. Danach wird sie in Berlin auf der Bühne stehen.

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Für Burger, die zuletzt vor vielen Jahrzehnten im Theater gespielt habe, sei der Schritt auf die Bühne eine extreme Überwindung gewesen. Denn die Schauspielerin leide unter schrecklichem Lampenfieber, wie sie im Podcast Abendkasse - Kultur in der Clutch verriet. Vor Aufregung mache ihr Körper einfach, was er wolle: "Dieser extrem trockene Mund und dieses Herzklopfen, wo du das Gefühl hast, deine ganzen Halsschlagadern zerbersten." Burger gesteht aber, dass sie auf die Unterstützung ihres Umfeldes zählen kann. Ehemann Werner Müller habe sie bei der Premiere liebevoll unterstützt, wie sie der GALA verrät.