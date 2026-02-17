Nach 25 Jahren können Star Trek-Fans ab morgen neue Abenteuer auf dem Raumschiff Voyager erleben – mit zwei Originalstars

Für Star Trek-Fans, die sich gleichzeitig als Gamer:innen verstehen, kommt morgen ein mutmaßlicher Leckerbissen auf den Videospielmarkt, den ihr euch vielleicht vormerken solltet.

Dafür, dass Star Trek: Raumschiff Voyager im Gegensatz zum sehr viel beliebteren Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert keine aufwendige HD-Überarbeitung erhalten hat, bekommt die Sci-Fi-Serie aus den 90ern in letzter Zeit ganz schön viel Liebe ab. Denken wir nur an den laufenden Fortsetzungs-Comic Homecoming, die Rückkehr des Holo-Doktors in Starfleet Academy, oder die nach wie vor diskutierte Möglichkeit des Spin-offs Star Trek: Janeway.

Morgen gesellt sich ein weiteres Projekt hinzu, das Fanherzen höher schlagen lässt: Das mit Spannung erwartete Videospiel Star Trek: Voyager – Across the Unknown, das die altbekannte Crew vor neue Herausforderungen im Delta-Quadranten stellt.

Sci-Fi-Videospiel Star Trek: Voyager – Across the Unknown wird zum Crew-Wiedersehen

Das am 18. Februar 2026 erscheinende Voyager-Game ist ein Survival-Strategiespiel aus dem Hause Daedalic Entertainment, das ihr sowohl auf dem PC, als auch auf verschiedenen Konsolen spielen könnt. Ziel ist es, die USS Voyager durch zwölf Sektoren des Delta-Quadranten zu manövrieren, während man Crew und Ressourcen managt und die verschiedenen Schiffssysteme kontrolliert. Weltraumschlachten mit anderen Raumschiffen, Roguelite-Elemente und eine Sci-Fi-Story mit lauter Fanlieblingen halten Trekkies dabei eine ganze Weile beschäftigt.

Laut unserer Schwesternseite GamePro ist Across the Unknown besonders für Hardcore-Fans interessant, denn "außer Captain Janeway ist im neuen Star-Trek-Spiel eben niemand sicher – und das macht es auch für alle interessant, die jeden Dialog der Serie auswendig können." Man hat sogar die Chance, einen der kontroversesten Momente aus sieben Staffeln Raumschiff Voyager rückgängig zu machen.

Hier der neue Launch-Trailer zum Voyager-Game Across the Unknown:

Zwei Voyager-Originalstars sind auch an Bord

Janeway-Darstellerin Kate Mulgrew, die zuletzt in Star Trek: Prodigy zu hören war, fehlt leider als Synchronsprecherin. Dafür wirken zwei andere Originalstars sehr wohl am Star Trek-Spiel über die USS Voyager mit: Tom Paris-Darsteller Robert Duncan McNeill und Tuvor-Darsteller Tim Russ liehen ihren altbekannten Figuren erneut die Stimmen. Aber da hört es nicht auf.

Falls ihr die Serie nur auf Deutsch kennt und mit den hiesigen Stimmen vertraut seit, haben die Game-Entwickler von Daedalic Entertainment auch euch bestens versorgt. Man konnte nämlich die Synchronsprecher Erich Räuker (Tom) und Christian Toberentz (Tuvok) für die deutsche Version des Spiels gewinnen.

Wer jetzt neugierig geworden ist, und sich nicht nur auf Videospiel-Trailer verlassen möchte, kann Star Trek: Voyager – Across the Unknown übrigens auch im Rahmen einer Demo (zum Beispiel via Steam) anspielen.