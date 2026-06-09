Nach 26 Jahren habe ich ein irrwitziges Detail in Star Trek entdeckt – seitdem muss ich immer wieder darüber lachen

Beim Rewatch einer alten Episode Star Trek: Raumschiff Voyager habe ich ein Alien mit besonderen Fähigkeiten entdeckt, die Captain Janeway oder Kate Mulgrew fast aus dem Konzept brachten.

Star Trek: Raumschiff Voyager hat seit seiner hiesigen Premiere einen besonderen Platz in meinem Trekkie-Herzen. Es war die erste Serie des Sci-Fi-Franchise, die ich von Anfang an während der deutschen Erstausstrahlung mitverfolgt hatte. Und ja, Kathryn Janeway ist mein Lieblings-Captain, obwohl die Autoren bei der ersten Frau auf dem Komandosessel zum Teil etwas überkompensierten und sie gelegentlich wie eine Space-Psychopathin schrieben (RIP Tuvix).

Als ich vor kurzem erfuhr, dass Kontrapunkt aus Staffel 5 die Lieblingsfolge von Janeway-Darstellerin Kate Mulgrew ist (laut Syfy ), machte ich mich an einen Rewatch – und entdeckte dabei etwas absolut Faszinierendes, das ich euch nicht vorenthalten will.

Der Moment in Star Trek, in dem Captain Janeway fast die Fassung verliert

In Staffel 5, Folge 10 durchquert das Raumschiff Voyager einen Sektor im Delta-Quadranten, in dem es regelmäßig zu Inspektionen kommt. Eine Spezies namens Devore sucht dabei nach Telepath:innen, die Janeway und ihre Crew im Transporter gespeichert haben – eine klare Anspielung auf versteckte Jüdinnen und Juden während der Nazi-Zeit. Als Chefermittler Kashyk (Mark Harelik) seinem Imperium jedoch den Rücken kehren will, baut er eine besondere Beziehung zu Janeway auf – nur kann sie ihm vertrauen?

In der Szene, die ich euch zeigen will, kommt ein Alien namens Torat (Randy Lowell) ins Spiel. Der Wurmlochexperte wird von Janeway und Kashyk verhört und absichtlich auf die Palme gebracht, damit sie Informationen von ihm erhalten. Aufgebracht flattert Torat dabei plötzlich mit seiner Nase, was Captain Janeway im Hintergrund fast aus der Fassung bringt. Ganz die Profidiplomatin behält sie jedoch die Contenance. Seht selbst:

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Kathryn Janeway oder Kate Mulgrew?

Aber ist es in dem Moment wirklich Janeway, der fast das Gesicht entgleist, oder ist es eher Kate Mulgrew? Fans auf Reddit spekulieren, dass die Schauspielerin nichts von der speziellen Funktion des Alien-Kostüms wusste, die auch der Gaststar erst nach einem Nieser entdeckt haben soll. Ein schöner Zufall vielleicht, der uns einen der besten Star Trek-Momente in einer der besten Raumschiff Voyager-Folgen beschert hat.

Die von Les Landau gedrehte und von Michael Taylor geschriebene Folge lohnt sich jedenfalls. Das meine nicht nur ich, das meinen auch über 2500 Fans auf IMDb , die der Episode eine sehr gute 7,9 von 10 in der Wertung einbrachten.

Wie Kontrapunkt (deutsche Erstausstrahlung: 27. Mai 2000) ausgeht, verrate ich euch an dieser Stelle nicht. Das könnt ihr euch am besten selbst auf Paramount+ ansehen.

