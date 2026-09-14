Nach 3 Jahren kehrt eine der beliebtesten Netflix-Serien endlich zurück: Der Trailer zu Lupin Staffel 4 hat das genaue Datum

Der von Omar Sy gespielte Gentleman-Ganove Lupin hat lange mit neuen Folgen auf sich warten lassen. Nun hat Netflix endlich Trailer und Startdatum für Teil 4 springen lassen.

Als charmanter Meisterdieb Lupin wickelt Omar Sy das Publikum bereits seit fünf Jahren um den langen Finger. Es ist aber verständlich, wenn ihr das nicht mehr ganz auf dem Schirm habt, denn Staffel 3 ging schon im Oktober 2023 (!) online. Seitdem gab es keine neuen Folgen mehr von der französischen Krimiserie, aber das ändert sich in wenigen Wochen. Denn mit dem offiziellen Trailer zu Teil 4 hat Netflix Lupin-Nachschub für den 23. Oktober dieses Jahre angekündigt.

Hier der deutsche Trailer zur 4. Staffel von Lupin auf Netflix:

Lupin - S04 Trailer (Deutsch) HD

Lupin Teil 4: Darum geht es in den neuen Folgen auf Netflix

Laut Deadline setzt die kommende Lupin-Season nicht nur drei, sondern vier Jahre nach dem letzten Teil an. Wir erinnern uns an das Ende von Staffel 3: Nach einer Absprache mit Detective Guédira (Soufiane Guerrab) ließ Assane sich zuletzt mehr oder weniger freiwillig verhaften und sitzt nun seine Strafe ab. Unter sehr sicheren Bedingungen, wie die Glasbox im Trailer vermuten lässt.

Allerdings sehen wir in der Vorschau schon, dass der geistige Nachfolger des legendären Arsène Lupin nicht die ganze Season hinter Gittern verbringen wird. Das könnte damit zu tun haben, dass eine Mystery-Person diebische Anschläge auf mehrere Museen angekündigt hat – in Lupins Namen.

Die äußerst bingebare Netflix-Serie lief bisher immer sehr erfolgreich für den Streamer. Allein Teil 3 wurde in nur vier Wochen 76 Millionen Mal gestreamt. Ob Teil 4 das nach all der Zeit wiederholen oder sogar übertreffen kann, muss sich zeigen. Denn wie eine neue Studie belegt, schaden zu lange Wartezeiten zwischen Seasons der Zuschauerbindung.

Dieses Thema besprachen wir auch in einer unserer letzten Folgen vom Streamgestöber:

Podcast: Netflix hat ein großes Problem mit zweiten Staffeln

Während Netflix' Abo-Zahlen steigen, büßt der Streamer bei seinen zweiten Staffeln überraschend Zuschauende ein. Wir erklären euch das Phänomen des Somophore Slump und schauen auf die Gründe.

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Ist Netflix selbst daran Schuld, dass das Publikum bei Staffel 2 von Serien wie Avatar: Herr der Elemente, The Night Agent oder Beef nicht mehr einschaltet? Lange Wartezeiten, ein Überangebot neuer Titel und das Binge-Modell führen dazu, dass kaum noch jemand "Hausaufgaben" machen will. Absetzungen und Miniserien sind die Folge. Nur was bedeutet dieser Trend für die Zukunft?