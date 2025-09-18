Nach 3 Monaten Zittern: Amazon verlängert Thriller-Serie um Staffel 2

Während manche neuen Serien sofort verlängert werden, müssen wir um andere länger bangen. Doch nun hat Amazon Prime Staffel 2 eines Sommer-Thrillers bestellt.

Am 18. Juni 2025 starteten alle acht Folgen der ersten Staffel Solange wir lügen auf einen Schlag bei Amazon und erklommen die Prime-Charts. Drei Monate ließ der Streamer Fans des psychologischen Thrillers zappeln, bevor nun die Verlängerung um Staffel 2 bekanntgegeben wurde.

Solange wir lügen: Thriller-Serie erhält 2. Staffel bei Amazon Prime

Wie unter anderem der Hollywood Reporter berichtet, bestätigt Amazon Prime jetzt Staffel 2 für Solange wir lügen (im englischen Original: We Were Liars). In der 1. Staffel veränderte ein schrecklicher Unfall das Leben von Cadence Sinclair Eastman (Emily Alyn Lind) und ihrer Sommer-Clique, den "Lügnern", zu denen auch noch Mirren (Esther McGregor), Johnny (Joseph Zada) und Gat (Shubham Maheshwari) gehören. Doch was ist auf der Privatinsel der wohlhabenden Sinclairs passiert? Cadences Gedächtnisverlust schickt sie auf Spurensuchen.

Die von Carina Adly McKenzie (Roswell, New Mexico) und Julie Plec (Vampire Diaries) erschaffene Jugendserie basiert auf dem Buch We were Liars – Solange wir lügen * von E. Lockhart, das 2014 erschienen war. Die Autorin bat alle Zuschauenden, über den Twist am Ende zu "lügen", um niemandem mit Spoilern die Freude am Serienerlebnis zu verderben. Die Serienschöpferinnen bedankten sich unterdessen beim Publikum:

Wir haben es geliebt diese Serie mit so vielen spektakulären Menschen zu erschaffen. Das Feedback der Fans war wirklich etwas Besonderes. Es gibt aber immer noch viele Geheimnisse, die auf Beechwood Island begraben lieben und wir können es gar nicht erwarten, sie auszugraben.

Solange wir lügen-Team verspricht Überraschungen für Staffel 2

Am Ende von Staffel 1 verweist Solange wir lügen auf das zweite Buch von E. Lockhart, das als Prequel die Vorgeschichte der Lügner erzählt.: Family of Liars – Wie wir Lügner wurden *. Staffel 2 dürfte also keine klassische Fortsetzung werden, sondern tiefer in die Vergangenheit der Elterngeneration rund um Carrie Sinclair (Mamie Gummer) eintauchen.

Die Vorlagenautorin, deren Buchreihe als TikTok-Phänomen neu auflebte, wobei die Romane auch durch die Serie einen neuen Aufwind erhielten, verriet bereits zur zweiten Staffel von Solange wir lügen:

[Die Serienschöpferinnen MacKenzie und Plec] haben große, große Pläne für Staffel 2. Einschließlich all dessen, was die Lesenden meiner Bücher kaum erwarten können, auf dem Bildschirm umgesetzt zu sehen – zudem warten noch viele Überraschungen.

Unter der Gesamtheit der Streamenden wurde die Serie mit gespaltenen Reaktionen von Langeweile bis Begeisterung aufgenommen. Wann Staffel 2 von Solange wir lügen bei Amazon Prime erscheint, ist noch nicht bekannt. Wir rechen aber frühestens im Sommer 2026 mit einer Rückkehr, eher später.

Amazons neue Geheimrezept: Jugendserien wie Solange wir lügen sind auf dem Vormarsch

Mit der deutschen Serie Maxton Hall landete Amazon 2024 einen weltweiten Hit, die Filmreihe von Culpa Mia regiert schon länger die internationalen Charts. Wir schauen uns das neue Amazon-Prime-Phänomen genauer an.

Denn hinter den verfilmten romantischen Jugendromane wie Solange wir lügen steckt eine Strategie, mit der Amazon äußerst erfolgreich an die YA-Zielgruppe appelliert. Wir klopfen die Hits auf Gemeinsamkeiten ab und erforschen, warum so viele das schauen.

