Nach 4 Jahren heute zum ersten Mal im TV: So einen Kriegsfilm hat es noch nie zuvor gegeben

Wenn ihr bereit für zwei intensive Stunden Adrenalin und Mitfiebern seid, solltet ihr heute bei RTL II für einen der außergewöhnlichsten Kriegsfilme der letzten Jahre einschalten.

Heute Abend zeigt RTL II um 20:15 Uhr das Epos 1917 zum ersten Mal im Free-TV und das Action-Drama von Skyfall-Regisseur Sam Mendes hat es in sich: Der Kriegsfilm macht den Ersten Weltkrieg auf eine Weise erfahrbar wie kein Genre-Kollege vor ihm.

Erstmals im TV: 1917 ist ein unvergessliches Erlebnis

Worum geht's? Die zwei jungen Engländer Blake (Dean-Charles Chapman) und Schofield (George MacKay) erhalten 1917 im Ersten Weltkrieg den Auftrag, einen Brief auszuliefern. Dieser enthält wichtige Informationen zu einem Hinterhalt, der 1600 Verbündete ihr Leben kosten könnte. Also machen sich die zwei Soldaten auf ihren Weg durch Schützengräben, unterirdische Minenschächte und zerbombte Städte, um hoffentlich im Wettlauf gegen die Zeit ans Ziel zu kommen.

Universal 1917 erstmals im Free-TV

Auf ihrer Kriegs-Odyssee treffen die zwei Freunde in Nebenrollen Stars wie Colin Firth, Andrew Scott und Benedict Cumberbatch. Bei der Oscar-Verleihung 2020 galt 1917 als großer Favorit, bevor ihm unerwartet Parasite die Trophäe für den besten Film wegschnappte. Am Ende waren trotzdem 3 Oscars für 1917 drin: für die besten visuellen Effekte, den besten Ton und die beste Kamera. Was bereits ein guter Fingerzeig auf das ist, was 1917 so außergewöhnlich macht und von anderen Kriegsfilmen abhebt: sein visuelles Erlebnis nach der Machart von One-Shot-Filmen.

Bei RTL II einschalten: Was 1917 als Kriegsfilm so besonders macht

Das Besondere: 1917 hat (fast) keine Schnitte bzw. versteckt diese mit einer Ausnahme so gut, dass wir sie nicht mitbekommen. Das hat den Effekt, dass wir an der Seite der Figuren unmittelbar in die Handlung hineingezogen worden, als seien wir selbst in den Schützengräben unterwegs.

1917: Wie live im Krieg dabei?

Ein solcher fast schnittloser Trip mag für die einen wie einstudierte Protzerei wirken, während andere den Film als beeindruckend ästhetisch-intensive Erfahrung umjubeln. Doch wie immer ihr am Ende dazu steht: Einen Kriegsfilm wie 1917 habt ihr vorher garantiert noch nicht gesehen habt. Und schon das allein sollte Grund genug sein, heute Abend den Fernseher einzuschalten.

Nachschub, nachdem ihr 1917 überstanden habt: Die 20 besten Mai-Serienstarts im Podcast

Ihr braucht frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Mai bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind der dystopische Sci-Fi-Geheimtipp Silo, Netflix-Action mit Arnold Schwarzenegger und das umjubelte Western-Drama 1923.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.