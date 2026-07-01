Nach 4 Jahren Wartezeit: Trailer kündigt finale Babylon Berlin-Staffel mit Startmonat an

Fans mussten vier Jahre auf die neue Babylon Berlin-Staffel warten. Jetzt wurde ein Trailer veröffentlicht, der das düstere Finale teast. Außerdem steht der Startmonat für Season 5 fest.

Seit dem Start im Jahr 2017 gilt Babylon Berlin als eine der erfolgreichsten deutschen Serien überhaupt. Nachdem Staffel 4 ihre Premiere 2022 feierte, mussten Fans mittlerweile schon vier Jahre auf die neuen Folgen warten. Wie bereits bekannt ist, werden sie das Serienfinale markieren. Jetzt ist ein erster Trailer zu Babylon Berlin Staffel 5 erschienen und der Startmonat steht fest.

Schaut hier den Trailer zu Babylon Berlin Staffel 5:

Babylon Berlin - S05 Teaser (Deutsch) HD

Babylon Berlin Staffel 5 wird in extrem dunkle Epoche eintauchen

In den kommenden Episoden wird es Kommissar Gereon Rath (Volker Bruch) und Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) im Jahr 1933 in die Zeit kurz vor der endgültigen Machtergreifung durch die Nazis verschlagen.

Die insgesamt acht Folgen der finalen Babylon Berlin-Staffel sollen in einem Zeitraum von fünf Wochen spielen, zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 5. März 1933. Tom Tykwer, Achim von Borries und Henk Handloegten waren wie gewohnt für Regie und Drehbücher verantwortlich. Staffel 5 basiert auf dem Roman Märzgefallene von Vorlagenautor Volker Kutscher.

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Wann und wo startet das Babylon Berlin-Serienfinale?

Laut Joyn startet die 5. Staffel des deutschen Serien-Hits im September 2026. Das Finale soll dann sowohl in der ARD Mediathek verfügbar sein als auch linear von dem Sender im Fernsehen ausgestrahlt werden. Das genaue Datum für den Start steht bislang noch nicht fest. Bis dahin könnt ihr die bereits veröffentlichten 4 Staffeln Babylon Berlin jederzeit in der ARD-Mediathek streamen.

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