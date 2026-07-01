Nach 45 Sekunden immer noch keine Punkte: Jäger hat im Gefragt – Gejagt-Finale totalen Blackout

Man kann als Kandidat:in fast schon schadenfroh werden, wenn ein Jäger so scheitert wie kürzlich Sebastian Klussmann bei Gefragt – Gejagt. Im Finale hatte er einen seltenen Aussetzer und das sogar mehrfach.

Auch ein Jäger kann bei Gefragt – Gejagt mal auf dem Schlauch stehen, doch solch ein fatales Ergebnis gibt es bei einem Finale nur selten. Selbst Alexander Bommes hatte Mitleid mit dem Jäger Sebastian Klussmann, der komplett scheiterte.



Nach 45 Sekunden immer noch bei 0 Punkte: Jäger kam überhaupt nicht in Fahrt

Am 5. Juni war es wieder Zeit für eine Finalrunde bei Gefragt – Gejagt. Das Team konnte ganze 10.000 Euro erspielen und versuchte schließlich sein Bestes. Am Ende ergatterte es 14 Punkte – ein Ergebnis, das den Jägern meist keine Sorgen bereiten sollte.



Doch Jäger Sebastian Klussmann stolperte nur so durch das Finale. Schon simple Fragen brachten ihn aus dem Konzept, sodass sein Konto nach 45 Sekunden wieder bei null stand. Nach einem Rücksetzer wuchs der Vorsprung des Finalteams sogar auf 15 Punkte an.



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Nach dem katastrophalen Start fing sich Klussmann langsam wieder, doch die Niederlage war absehbar. Folgende Frage brachte ihn jedoch erneut aus der Bahn: "Im Fußball ist die Torlinie elf Meter von welchem Punkt entfernt?" Klussmann gab zu, die Frage nicht einmal verstanden zu haben. Die einfache Antwort "Elfmeterpunkt" kam ihm nicht über die Lippen – selbst Moderator Alexander Bommes pflichtete ihm bei, dass die Frage seltsam formuliert war.



Für die letzten drei Finalfragen wusste Klussmann ebenfalls nicht weiter – kurz vor Schluss ließ Bommes nach einem letzten Aussetzer zudem eine ungenaue Antwort der Kandidat:innen durch. "Weil jetzt ist hier eh völlige Verwahrlosung eingekehrt", erklärte der Moderator lachend.



Am Ende zog der Jäger ein ernüchterndes Fazit: Nach insgesamt sieben Rücksetzern hatte er nur vier Punkte erspielt – weit entfernt von den 15 Punkten des Teams. Bommes kommentierte noch mitfühlend: "War irgendwie schwergängig." Klussmann nickte und ergänzte: "War aber auch tough." Das Kandidat:innenteam konnte sich wiederum über einen Gewinn von 10.000 Euro freuen.

