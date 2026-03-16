Nach 46 Jahren und 12 Filmen kehrt eine Horror-Ikone zurück: Hier sind die ersten Bilder zur Freitag der 13.-Serie

Nach dem Horror-Prequel ES: Welcome to Derry macht sich einer der Autoren jetzt daran, die Vorgeschichte von Slasher-Schlingel Jason Vorhees und seiner Mutter zu erzählen. Hier sind erste Bilder davon.

Horror-Prequels wie ES: Welcome to Derry sind gerade der letzte Schrei. Und obwohl aus der Freitag der 13.-Serie von Hannibal-Macher Bryan Fuller in der ursprünglich angedachten Form nichts wurde, kommt Crystal Lake jetzt doch dieses Jahr auf die Bildschirme. Erste Bilder aus der A24-Produktion gibt es dank US-Streamer Peacock zu sehen.



Jasons Vorgeschichte in Crystal Lake: 70er-Horror kündigt sich mit Bildern an

Zugegebenermaßen ist auf den ersten Bildern zur Serie Crystal Lake noch nicht viel zu sehen. Weder Hauptdarstellerin Linda Cardellini als Pamela Voorhees, noch Nachwuchsstar Callum Vinson als junger Jason sind gut zu erkennen. Was sich aber ausmachen lässt: Wir befinden uns kleidungstechnisch definitiv in den 1970er Jahren und im titelgebenden Feriencamp. Seht selbst:

Passend zum Thema Horror-Prequel-Serien stammt Crystal Lake übrigens von Showrunner Brad Kane, der auch schon an der Hitserie Welcome to Derry gearbeitet hat. Gegenüber Entertainment Weekly beschrieb er sein neues Projekt mehr als Psycho-Thriller der 70er und meinte darüber hinaus:

[Die Serie] hat alle Merkmale eines Slasher-Films, ohne jedoch einer zu sein. Es fließt Blut in Strömen. Es gibt, wie ich finde, sehr raffinierte Tötungsszenen und Morde, aber alles dient der Charakterzeichnung, der Thematik, dem Ort und der Zeit.

Über die genaue Story wissen wir noch nicht allzu viel, zum weiteren Cast zählen jedoch William Catlett als Levon Brooks, Devin Kessler als Briana Brooks, Cameron Scoggins als Dorf und Gwendolyn Sundstrom als Grace. Besonders freuen sollen wir uns laut Showrunner Kane jedoch auf Cardellinis Performance als Jasons Mutter:

Sie wird viele Leute schockieren und überraschen. Ich denke, sie wird für diese Rolle viel Aufmerksamkeit bekommen. Sie ist darin unfassbar brillant. Mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen.

Einen Starttermin oder eine deutsche Streaming-Heimat hat Crystal Lake noch nicht.

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