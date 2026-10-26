Nach 600-Millionen-Erfolg spielt Sandra Hüller eine geheime Rolle in Avengers: Doomsday – wir haben sogar einen Verdacht, wer es sein könnte

Was zunächst nur ein Gerücht war, wurde jetzt bestätigt. Sandra Hüller spielt eine geheime Rolle in dem kommenden Marvel-Blockbuster Avengers: Doomsday.

2026 ist bis jetzt schon ein spektakuläres Kinojahr gewesen, doch das größte Kinoevent des Jahres steht noch bevor. Am 16. Dezember starten hierzulande der heißerwartete Dune: Part Three und das Superhelden-Spektakel Avengers: Doomsday am selben Tag. Zunächst war es nur ein Gerücht, doch jetzt wurde die Beteiligung von Deutschlands Hollywood-Star Sandra Hüller in dem Marvel-Eventfilm bestätigt.

Sandra Hüller spielt in Avengers: Doomsday mit

Nachdem Hüllers Name im British Stunt Register, dem branchenführenden Verzeichnis für Stuntperformer:innen, aufgetaucht ist, tobte die Gerüchteküche über Hüllers womögliche Beteiligung an dem geheimnisumwobenen Doomsday. Der Hollywood Reporter konnte ihre Beteiligung jetzt bestätigen. Welche Rolle sie spielen soll, bleibt jedoch nach wie vor unbekannt. Es soll sich jedoch lediglich um ein kleines Cameo handeln.

Zum Inhalt von Doomsday ist bislang generell noch wenig bekannt, außer dass das Multiversum kollabieren soll und die einzelnen Welten um ihr Überleben kämpfen. Doch nicht nur diese sogenannte Incursion stellt eine Bedrohung für die Avengers dar, sondern auch Doctor Doom, der Jagd auf die Kinder der Superhelden zu machen scheint.

Doomsday wäre somit ein weiterer Eintrag in Hüllers bereits extrem erfolgreichem Kinojahr. Zu Beginn des Jahres brillierte sie bereits in Der Astronaut – Project Hail Mary, der 685 Millionen US-Dollar einspielen konnte. Aktuell sit sie im Kino in Digger und Vaterland zu sehen. Weitere Filme mit ihr aus diesem Jahr waren Rose und Ingeborg Bachmann – Jemand, der einmal ich war.

Neben Chris Evans und Robert Downey Jr. hat auch ein Oscarpreisträger nun bestätigt, dass er zu Marvel zurückkehren wird, allerdings noch nicht in Doomsday.

Welche Rolle könnte Sandra Hüller in Avengers: Doomsday übernehmen?

Auch bei der Rollenfrage von Sandra Hüller kursieren wieder einige Gerüchte durchs Netz, von denen das hartnäckigste die Rolle von Doctor Dooms Mutter zu sein scheint. Dort könnte sie dann in Rückblenden in Dooms fiktivem Heimatland Latveria zu sehen sein.