Nach 9 Jahren Pause: Beliebte Thriller-Reihe voller Wendungen kehrt in 2 Wochen mit Diamanten-Raub ins Kino zurück

Wer seine Thriller und Krimis am liebsten als schnellfüßige, gutgelaunte Unterhaltung mag, freut sich sicherlich schon auf den Kinostart der heiß erwarteten Fortsetzung Die Unfassbaren 3.

Wenn Zauberkünstler zu Meisterdieben werden, hält das jede Menge verblüffende Wendungen bereit. Das zumindest bewiesen die Filme Die Unfassbaren (2013) und Die Unfassbaren 2 (2016). Nach fast einer Dekade des Wartens steht nun endlich die neue Fortsetzung vor der Tür: Die Unfassbaren 3 - Now You See Me startet im zwei Wochen im Kino.

Magische Thriller-Rückkehr: In 2 Wochen startet Die Unfassbaren 3 im Kino

Als "Vier Reiter" haben J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson), Jack Wilder (Dave Franco) und Henley Reeves (Isla Fisher) sich in den 2010er Jahren ihre Sporen im Magie-Geschäft verdient. Auf der Bühne raubten sie Banken aus und legten sich mit den Reichen und Mächtigen an. Mittlerweile sind sie allerdings getrennte Wege gegangen.

Erst als die ruchlose Diamantminenbesitzerin Veronika Vanderberg (Rosamund Pike) auf den Plan tritt, wird die Zaubertruppe (gegen ihren Willen) wieder zusammengeführt. Um die Machenschaften der einflussreichen Frau aufzudecken und den wertvollen Herzdiamanten zu stehlen, stellt die magische Geheimorganisation des "Auges" dem Quartett drei neue Magietalente einer jüngeren Generation zur Seite, mit denen sie sich allerdings erst einmal zusammenraufen müssen: Charlie (Justice Smith), Bosco (Dominic Sessa) und June (Ariana Greenblatt).

Schaut hier den Trailer zu Die Unfassbaren 3:

Die Unfassbaren 3 Now you see me - Trailer (Deutsch) HD

Der Trailer zu Die Unfassbaren 3 beweist bereits: Von Diebstählen großer Edelsteine über falsche Identitäten mit ausgefeilten Verkleidungen bis hin zu von langer Hand geplanten Täuschungsmanövern ist wieder alles an spannender Heist-Unterhaltung im neuen Sequel vertreten. Wer neben Morgan Freeman als einstigem Rivalen und jetzigem Verbündeten Thaddeus Bradley sonst noch aus dem Cast der vorigen Filme vorbeischaut, könnt ihr in zwei Wochen, zum Kinostart am 13. November 2025, selbst entdecken.

Wer vorher die ersten zwei Filme noch einmal streamen will, kann das aktuell im Filmtastic-Channel bei Amazon * tun (auch mit kostenlosem 7-tägigem Probeabo) oder sich die zwei Krimis bei den üblichen Streaming-Kanälen leihen bzw. kaufen.

Der Start von Die Unfassbaren 3 will an den früheren Erfolg der wendungsreichen Unterhaltung anknüpfen

Die Einspielergebnisse der vorangegangenen Filme Die Unfassbaren - Now You See Me und Die Unfassbaren 2 können sich mit insgesamt über 680 Millionen US-Dollar laut Box Office Mojo durchaus sehen lassen:

Teil 1 spielte 2013 bei einem Budget von 75 Millionen US-Dollar weltweit über 350 Millionen wieder ein.

wieder ein. Teil 2 konnte im Jahr 2016 bei einem höheren Budget (von ca. 90 bis 120 Millionen) immerhin fast 335 Millionen an Einnahmen einfahren.

Danach kam die Produktion von Teil 3 allerdings wiederholt ins Stocken. Der ursprünglich angedachte Regisseur Jon M. Chu (Wicked), der Die Unfassbaren 2 inszeniert hatte, machte schließlich Regisseur Ruben Fleischer Platz, der bereits bei Zombieland, Venom und weiteren Filmen mit Jesse Eisenberg und Woody Harrelson zusammengearbeitet hatte. So bekommen wir nach neun Jahren Wartezeit nun doch noch Die Unfassbaren 3.