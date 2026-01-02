Nach Ankündigung des neuen Dschungelcamp-Cast rufen Fans zum Boykott auf: "Reality-TV muss ethische Grenzen haben"

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! geht in die 19. Runde und RTL verkündet nun offiziell, welche zwölf Promis in den Dschungel ziehen werden. Eine Person wird besonders kontrovers diskutiert.

Nur noch wenige Wochen bis zum Start der 19. Staffel von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! und RTL offenbart nun alle Promis, die dieses Jahr in den Dschungel ziehen. Ein Star wird von vielen Fans besonders negativ wahrgenommen, weshalb nun sogar einige von ihnen damit drohen, die Show zu boykottieren.



Diese Promis ziehen dieses Jahr ins Dschungelcamp

Wie jedes Jahr ziehen wieder zwölf Stars in den Dschungel ein. RTL zeigt, wie sie sich in unzähligen Prüfungen schlagen und wie die Gruppe zwei Wochen lang miteinander klarkommt. Diese Promis werden 2026 bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! mit dabei sein:



Schauspielerin Mirja du Mont

Reality-Star Umut Tekin

Musiker Gil Ofarim

Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher

Schauspieler Stephen Duerr

Reality-Star Samira Yavuz

Bauer Patrick Romer

Unternehmerin Simone Ballack

Schauspieler Hardy Krüger Jr.

Reality-Star Eva Benetatou

Reality-Star Hubert Fella

Reality-Star Ariel Hediger

Am Freitag, den 23. Januar 2026, startet wieder Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!. Moderiert wird die Reality-Show erneut von Sonja Zietlow und Jan Köppen. Auch Dr. Bob ist wieder mit dabei und prüft, ob die Stars fit genug für die anstehenden Dschungelprüfungen sind.

"Das wars für mich": Gil Ofarims Teilnahme sorgt für Boykott bei Fans

Unter den Promis wurde vor allem eine Person besonders kontrovers diskutiert: Gil Ofarim. Der Musiker hatte 2021 behauptet, ein Rezeptionist des Hotels Westin Leipzig habe sich ihm gegenüber antisemitisch geäußert. Im Nachhinein stellten sich die Vorwürfe als falsch heraus, weshalb sich Ofarim einem Prozess wegen unter anderem Verleumdung stellen musste. Er entschuldigte sich schließlich und leistete Zahlungen zur Wiedergutmachung.



Viele Fans können RTLs Entscheidung nicht nachvollziehen und finden es unverantwortlich, Ofarim eine Bühne zu bieten. "Ich bin wegen Gil sowas von raus! Auch Reality-TV muss ethische Grenzen haben", schreibt ein Nutzer unter der RTL-Ankündigung auf Instagram. Ein weiterer Fan kann es kaum glauben: "Ofarim? Euer Ernst?" Auch diese Person will das Dschungelcamp wegen des Musikers boykottieren:



Das wars für mich für immer, eine Sendung die Ofarim eine Bühne gibt ist für mich tot und ich hoffe dass viele andere es genauso sehen

Auch auf X können viele Fans nicht nachvollziehen, wie RTL Ofarim ins Dschungelcamp holen konnte. Eine X-Nutzerin schreibt:

Auch diese Person kann mit dem neuen Dschungelcamp-Cast nichts anfangen:

Für RTL waren diese Reaktionen absehbar, denn immerhin reagierten schon viele Fans negativ auf die Gerüchte im Vorhinein, dass Ofarim in der Reality-Show mit dabei sein wird. Schlussendlich wird die neue Staffel zeigen, wie der Musiker sich im Dschungel präsentiert und wie das Publikum auf ihn reagiert.

