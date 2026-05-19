Nach Batgirl-Fiasko: Kultregisseur will immer noch einen eigenen Film über die DC-Superheldin drehen

Bereits vor zehn Jahren behauptete ein absoluter Kultregisseur, dass er großes Interesse an einem Batgirl-Film hegen würde. Wie sich jetzt herausstellt, besteht dieses Interesse nach wie vor.

Es lässt sich mit Fug und Recht behaupten, dass Nicolas Winding Refn mit Drive einen modernen Kultklassiker geschaffen hat. Der Film zeigte vielen eine gänzlich neue Seite von Ryan Gosling und auch Stars wie Oscar Isaac wurden von dem Film auf die Landkarte gesetzt. Der dänische Regisseur, der zuvor die Pusher-Trilogie gefilmt hatte, äußerte jetzt auf dem Festival in Cannes den Wunsch, einen Batgirl-Film zu drehen. Die letzte Verfilmung mit Leslie Grace endete leider in einem Fiasko.

Refn möchte nach 10 Jahren immer noch einen Batgirl-Film drehen

Vergangene Nacht präsentierte Refn auf dem Cannes Filmfestival seinen neuesten Film Her Private Hell. Wie Deadline berichtet, äußerte er sich im Vorhinein über seinen Wunsch, einen Batgirl-Film zu drehen. Bereits vor zehn Jahren, während der Promophase zu The Neon Demon, hatte er diesen Wunsch zum ersten Mal geäußert. Auf die Frage, was ihn an Batgirl so reizen würde, antwortete der Däne wie folgt:

Die Kostüme – ich liebe diese Ästhetik. Ein Großteil von Her Private Hell entspringt meiner Faszination für Puppen, Objekte und die Frage, wie man Menschen in Raum und Zeit bewegen kann. Ich liebte die Objektivierung von Gegenständen, Superhelden, Comics und diese ganze Subkultur. Das ist meine Herkunft. Ich sammle japanisches Spielzeug, ich spiele mit Legosteinen …

Es wurde bereits vor einigen Jahren ein Batgirl-Film von Bilall Fallah und Adil El Arbi gedreht, der nach Abschluss der Dreharbeiten von Warner Bros. in den Giftschrank verbannt wurde, weil man sich mehr von einer Steuerabschreibung versprach. Das Regie-Duo sprach von der "größten Enttäuschung ihrer Karriere".

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Wie wahrscheinlich wäre ein Batgirl-Film von Refn?

Refn zeichnet sich durch seine eigenwillige und einzigartige Bildsprache aus und er betont oftmals, wie wichtig ihm Originalität sei und dass er deswegen bereits viele Hollywood-Projekte ablehnte. Solch eine Produktion wäre ein Schritt in eine neue Richtung für den Filmemacher.

Doch mit dem kommenden Clayface-Film mit eindeutigen Horror-Elementen hat DC Studios-Chef James Gunn bewiesen, dass er auch für Experimente bereit ist. Offiziell bestätigt oder in Entwicklung befindet sich ein weitere Batgirl-Film bislang jedoch nicht.