Nach Boykottaufrufen für Dschungelcamp: Gil Ofarim reagiert auf negative Fan-Reaktionen

Der Cast für die kommende Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! wurde mittlerweile bekannt gegeben. Dabei wurde vor allem Gil Ofarim kontrovers diskutiert. Nun reagiert der Musiker auf die negativen Fan-Reaktionen.

Nach der Veröffentlichung aller Kandidat:innen für die 19. Staffel von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! wurde ein Promi besonders negativ von den Fans aufgenommen: Gil Ofarim. Es wurde vor allem RTL dafür kritisiert, einem Promi wie Ofarim eine Bühne zu bieten. Jetzt antwortet der Musiker auf die Kritik um seine Person.



Gil Ofarim geht ins Dschungelcamp: Fans gehen auf die Barrikaden

Dschungelcamp-Fans waren außer sich, als Gil Ofarim als Teilnehmer für Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! angekündigt wurde. Viele wollen die Show boykottieren. "Ich bin wegen Gil sowas von raus! Auch Reality-TV muss ethische Grenzen haben", schrieb ein Fan unter den Instagram-Post von RTL. Ein anderer Fan warf dem Sender zudem fehlende Verantwortung vor:



Das wars für mich für immer, eine Sendung die Ofarim eine Bühne gibt ist für mich tot und ich hoffe dass viele andere es genauso sehen.

Gil Ofarim hatte 2021 einem Mitarbeiter des Leipziger Westin-Hotels Antisemitismus vorgeworfen. Die Vorwürfe stellten sich im Nachhinein nicht nur als falsch heraus, sondern der Musiker musste sich auch einem Prozess unter anderem wegen Verleumdung stellen. Er bereute seine Vorwürfe gegenüber dem Mitarbeiter und zahlte einen Geldbetrag zur Wiedergutmachung.



"Ich habe mich weiterentwickelt": Gil Ofarim nimmt Stellung zu negativen Fan-Reaktionen

Jetzt spricht Gil Ofarim offen über die Boykott-Aufrufe und die negative Resonanz auf seine Teilnahme. In einem Einspieler von RTL erklärt sich der Musiker und meint, er habe sich in der Zeit verändert:



Die Zeit, die Jahre, die ich, sagen wir, von der Bildfläche weg war, hat sich vieles geändert in meinem Leben. Ich habe mich auch weiterentwickelt. Und alles andere werden die Zuschauer dann selber entscheiden.

In einem weiteren RTL-Interview erklärt Ofarim, dass er die Dinge nicht "ungeschehen machen" könne. Er wolle jedoch von vorn anfangen. Auch RTL stellt sich hinter seinen Dschungelcamp-Kandidaten. Der Sender verteidigt seine Entscheidung und überlässt es den Zuschauer:innen, ob Ofarim eine zweite Chance verdient:



Gil Ofarim hat sich für seine falschen Anschuldigungen juristisch verantwortet. Sein Weg umfasst mehr als die damaligen Ereignisse. Wie er heute mit seiner Vergangenheit umgeht, sehen wir ab dem 23. Januar.

Ab Freitag, den 23. Januar, läuft Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! täglich um 20:15 Uhr auf RTL und RTL+. Beim Streaminganbieter können daraufhin nicht nur die verpassten Folgen abgerufen werden, sondern es stehen auch sämtliche Episoden früherer Staffeln auf Abruf zur Verfügung.

