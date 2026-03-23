Nach Bridgeton Staffel 4 kommt schon bald der perfekte Serien-Ersatz zu Netflix: Eine epische Liebesgeschichte nach einem Bestseller

Nach der 4. Staffel von Bridgerton können sich Fans von romantischen Serien bereits auf potenziellen Nachschub freuen. Netflix arbeitet an einer weiteren Adaption eines Bestsellerromans.

Bereits vor einem Monat wurde der zweite Teil der 4. Staffel von Bridgerton veröffentlicht und noch immer ist die Serie in den Top 10 der Serien-Charts von Netflix zu finden. Mit dem großen Erfolg der Romanadaptionen von Julia Quinn setzt Netflix auch in Zukunft auf Liebesromane, die als Serien adaptiert werden.

Eines dieser Projekte ist Dieser Sommer wird anders von Autorin Carley Fortune, der Bridgerton-Fans einen perfekten Roman- und Serienersatz bietet.

Netflix adaptiert neuen Liebesroman-Bestseller Dieser Sommer wird anders

Laut Netflix' eigener News-Seite Tudum wird Dieser Sommer wird anders als 10-teilige Serie umgesetzt werden. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Lucy, eine junge Frau, deren Leben unweigerlich komplizierter wird, als sie sich in Felix verliebt, den Bruder ihrer besten Freundin.

Die Handlung erstreckt sich über mehrere Sommer auf der kanadischen Insel Prince Edward Island und zeigt, wie sich die Beziehung der beiden über die Jahre hinweg verändert, während äußere Umstände sie immer wieder vor Herausforderungen stellen.

Gedreht wird sowohl in Toronto als auch direkt auf Prince Edward Island, um die besondere Atmosphäre der Küstenregion einzufangen. Entwickelt wurde das Projekt von Dane Clark und Linsey Stewart, die auch als Showrunnerinnen fungieren.

Carley Fortunes Roman wurde durch Insel inspiriert

Wie die Autorin gegenüber Tudum erklärte, verliebte sie sich zunächst beim Lesen des Klassikers Anne of Green Gables in Prince Edward Island und später während eines Aufenthalts mit einer Freundin. Die Landschaft, die herzlichen Menschen und engen Freundschaften seien die Grundlage für den Roman gewesen, die nun weltweit auf Netflix zum Leben erweckt werden soll. Bridgerton-Fans dürften hier einige übergeordnete Themen wiedererkennen, die auch die Netlfix-Serie auszeichnen.

Ich freue mich riesig, diese epische Liebesgeschichte gemeinsam mit Netflix auf den Bildschirm zu bringen und das Publikum an die glitzernden Küsten und windgepeitschten Strände von PEI zu entführen.

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Weitere Details zum Cast sowie zum genauen Starttermin hat Netflix bislang noch nicht bekannt gegeben.