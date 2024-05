Nach Civil War: Das wahre Vorbild des Thrillers erhält eigenen Film, der im Zweiten Weltkrieg spielt

Civil War ist ein kontroverser Mix aus Sci-Fi und Kriegsfilm, der gegenwärtig im Kino zu sehen ist. Das wahre Vorbild der Hauptfigur bekommt jetzt einen eigenen Film, zu dem es jetzt einen ersten Trailer gibt.

Kriegsfotografin Lee Smith (Kirsten Dunst) bereist im Sci-Fi-Kriegsfilm Civil War ein von Hass zerrissenes Land. Ihre einzigartige Figur, traumatisiert und doch professionell, hat ein wahres Vorbild: Die US-Amerikanerin Lee Miller, die von der Front aus den Zweiten Weltkrieg dokumentierte. Kate Winslet hat acht Jahre darum gekämpft, ihre Geschichte zu verfilmen. Der erste Trailer zu Die Fotografin sieht vielversprechend aus.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu Die Fotografin an:

Lee - Teaser Trailer (English) HD

Das Biopic über die wahre Fotografin aus ihrem Sci-Fi-Kriegsfilm Civil War ist Kate Winslets Herzensprojekt

Die Fotografin erzählt das Leben seiner Hauptfigur Lee Smith nach: Nach einer Modelkarriere in den 20er Jahren lebt die junge Reporterin in Großbritannien. Als der Zweite Weltkrieg ausbricht, begibt sie sich unter anderem für das Vogue Magazine an die Frontlinien des Konflikts. Dabei dokumentiert sie etwa den Krieg in Frankreich kurz nach der Landung der Alliierten und die Konzentrationslager Buchenwald und Dachau zum Zeitpunkt ihrer Befreiung.

Winslet übernahm neben der Hauptrolle auch die Produktion und wählte die Schauspieler:innen aus. Acht Jahre lang musste sie um den Film kämpfen, der einem Interview in der Vogue zufolge von vielen Männern aus der Branche belächelt wurde. Zwischenzeitlich bezahlte sie zwei volle Wochen an Gagen, als das Budget des Films zu Neige ging.

Wann kommt Lee nach Deutschland?

Einen Starttermin für deutsche Kinos gibt es derzeit noch nicht. Der Film soll vorerst am 13. September 2024 in Großbritannien erscheinen. Neben Winslet standen unter anderem Alexander Skarsgård (Infinity Pool), Marion Cotillard (Inception) und Josh O'Connor (Challengers) vor der Kamera.

Podcast: Die bisher besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Amazon und Co.

Wir wagen einen ersten Blick zurück in das Streaming-Jahr 2024 und stellen euch die fünf besten Streaming-Filme vor, die bis dato bei Netflix, Amazon und Co. erschienen sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Knallharte Kampf-Action aus Deutschland, ein nachdenkliches Science-Fiction-Abenteuer mit Adam Sandler und neue Filme von gleich drei Regie-Größen: Im Streaming-Bereich gab es dieses Jahr schon einige starke Filme zu entdecken.