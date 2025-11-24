Nach Daniel Radcliffe hat auch Rupert Grint seinem Harry Potter-Nachfolger einen Brief geschrieben: "Hoffe, er hat die gleiche Erfahrung"

Alastair Stout übernimmt im Rahmen der kommenden Harry Potter-Serie die Rolle des Ron Weasley von Rupert Grint. Der ließ es sich nicht nehmen, seinem Nachfolger zu schreiben.

Seit Mai dieses Jahres stehen die drei neuen Stars für die kommende Harry Potter-Serie von HBO fest. Nicht nur eine spannende Entwicklung für Fans, sondern natürlich auch für die Jungstars und ihre längst erwachsenen Vorgänger aus der Harry Potter-Filmreihe. Harry-Darsteller Daniel Radcliffe schrieb seinem Nachfolger Dominic McLaughlin deshalb schon einen sehr süßen Brief. Und wie jetzt bekannt wurde, tat Ron-Darsteller Rupert Grint das selbe für seinen kleinen Ron-Ersatz.

Harry Potter-Star Rupert Grint wünscht seinem jungen Nachfolger viel Spaß mit der Ron-Rolle

Im Interview mit BBC News verriet Grint, auch seinem Nachfolger Alastair Stout einen Brief geschrieben zu haben. Auch sehe er eine gewisse Familienähnlichkeit, sei aber froh, wenn die Serie ihr eigenes Ding wird.

Es ist wirklich aufregend, ich bin gespannt, wie es wird. Es ist ziemlich seltsam, dass der Zyklus sich wiederholt. [...] Ich hatte so viel Spaß, in diese Welt einzutauchen und hoffe, er hat die selbe Erfahrung.

Rupert Grint war 12 Jahre alt, als die Dreharbeiten zu Harry Potter und der Stein der Weisen begannen. Als die Filmreihe mit Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 beendet wurde, war er bereits volljährig. Danach ging es für ihn vor allem in den Serien Snatch, Sick Note und Servant weiter.

Im Gegensatz zu Daniel Radcliffe und Hermine-Darstellerin Emma Watson verzichtete Grint auf die große Hollywood-Karriere und hätte die Schauspielerei zu einem Zeitpunkt beinahe sogar aufgegeben. Jungstar Stout wünscht der heute 37-jährige Grint aber vor allem Freude an der Sache:

Ich freue mich sehr für ihn. Es hat mich direkt daran erinnert, wie wir damals angekündigt wurden, als wir die Rollen bekommen haben. Es war eine große Sache. Ich erinnere mich noch an jede Sekunde. Es ist ein großer Moment und ich will, dass er ihn genießt.

Wann erscheint die neue Harry Potter-Serie?

Aktuell wird die 1. Staffel der Harry Potter-Neuverfilmung in Großbritannien gedreht. Grob herauskommen soll sie im Anfang des Jahres 2027. Danach soll es mit je einer Buchumsetzung pro Season weitergehen, bis nach sieben Staffeln alle sieben Harry Potter-Romane aus der Feder von J.K. Rowling adaptiert wurden.