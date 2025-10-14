Nach dem Bestseller von Colleen Hoover: All das Ungesagte zwischen uns - Regretting You verspricht ein starbesetztes Kinoerlebnis voller Emotionen und Romantik [Anzeige]

All das Ungesagte zwischen uns - Regretting You ist die neuste Bestsellerverfilmung nach Colleen Hoover, die ins Kino kommt. In dem bewegenden Liebesdrama liegen feurige Romantik und tiefe Emotionen hautnah beieinander.

Die Romane der US-amerikanischen Autorin Colleen Hoover sorgen unter Bücherliebhaber:innen seit Jahren für Gesprächsstoff und zieren sämtliche internationale Bestsellerlisten. Mit Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us wurde erst letztes Jahr einer der bekanntesten Romane von Hoover fürs Kino verfilmt, der mit Gossip Girl-Star Blake Lively in der Hauptrolle zu einem der erfolgreichsten und meistbesprochenen Filme des Jahres avancierte.

All das Ungesagte zwischen uns - Regretting You: Darum geht's in der Colleen-Hoover-Verfilmung

Jetzt steht die nächste Colleen-Hoover-Verfilmung in den Startlöchern, die unter dem Titelin die deutschen Lichtspielhäuser einzieht. Fans dürfen sich dabei einmal mehr auf großes Emotionskino einstellen – denn das bewegende Liebesdrama dreht sich um leidenschaftliche Romanzen, Familiengeheimnisse und einen schweren Schicksalsschlag.

All das Ungesagte zwischen uns - Regretting You handelt von der jungen Mutter Morgan (Allison Williams), die früh von ihrem Highschool-Freund Chris (Scott Eastwood) schwanger wurde und ihr Leben daraufhin in traditionelle Bahnen lenkte. 17 Jahre später ist ihre Tochter Clara (McKenna Grace) eine selbstbewusste junge Frau, die vor allem ihren Schwarm Miller (Mason Thames) im Kopf hat und zu ihrer coolen Tante Jenny (Willa Fitzgerald) aufblickt.

Jenny ist selbst erst kürzlich Mutter geworden, nachdem Jonah (Dave Franco), der zu Schulzeiten zu ihrer Freund:innengruppe gehörte und lange Zeit verschwunden war, wieder seinen Weg zu ihr zurückgefunden hat. Gemeinsam ziehen sie nun den kleinen Elijah groß, was das Familienglück um die beiden Schwestern Morgan und Jenny perfekt macht.

Seht hier den Trailer zu All das Ungesagte zwischen uns - Regretting You

Das Ungesagte zwischen uns: Regretting You - Trailer (Deutsch) HD

Doch währt das Glück nicht lange, denn ein schwerer Unfall reißt die Familie auseinander und bringt nicht nur einen schrecklichen Verlust mit sich, sondern auch tiefe Geheimnisse, die Morgan und Clara erschüttern. Mutter und Tochter müssen versuchen, trotz allem neu anzufangen und die Hoffnung auf ein besseres Leben nicht zu verlieren.

All das Ungesagte zwischen Uns - Regretting You ist starbesetztes Emotionskino nach dem Bestseller von Colleen Hoover

Das Liebesdrama wurde von Josh Boone inszeniert, der bereits 2014 bei der beliebten John-Green-Verfilmung Das Schicksal ist ein mieser Verräter bewiesen hat, dass er sich mit emotionsgeladenen Roman-Adaptionen bestens auskennt. Für das Drehbuch zeichnete Susan McMartin (After Passion) verantwortlich, während Autorin Colleen Hoover selbst als ausführende Produzentin an dem Film beteiligt war.



Vor der Kamera versammelte Boone für die Romanverfilmung einen namhaften Star-Cast. Dazu gehören Girls-Alumna Allison Williams als Morgan, Ghostbusters: Legacy-Star Mckenna Grace als Clara, Drachenzähmen leicht gemacht-Durchstarter Mason Thames als Miller, Willa Fitzgerald (Pulse) als Jenny, Dave Franco (Die Unfassbaren) als Jonah sowie Kein Ort ohne dich-Darsteller Scott Eastwood als Chris.

Gemeinsam bringen sie die ergreifende Geschichte rund um Familienbande, Liebe, Verlust und Hoffnung auf die Leinwand, die die unmögliche Frage stellt, wie das Leben weitergehen kann, wenn alles am Abgrund zu stehen scheint. Colleen Hoovers 2019 erschienener und millionenfach verkaufter Bestseller erblüht so in völlig neuem Glanz.

Ihr könnt All das Ungesagte zwischen uns - Regretting You ab dem 23. Oktober 2025 im Kino zu erleben.