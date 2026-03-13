Nach dem Ende von Stranger Things: Was wird Netflix' nächste Serien-Sensation?

Nach dem Ende von Stranger Things klafft eine Lücke im Netflix-Katalog. Doch welche neue Serie kann an einen solchen Erfolg anknüpfen und sich zum neuen Flagschiff des Streaming-Dienstes aufschwingen?

Anfang des Jahres hat Netflix seine große Erfolgsserie Stranger Things beendet. Über Jahre hinweg war die zwischen 80er-Nostalgie, Fantasy und Horror angesiedelte Coming-of-Age-Geschichte der Duffer-Brüder das große Aushängeschild des Streamers. Wir wagen einen Blick voraus, um herauszufinden, welche Serien in Zukunft das Potenzial haben, die Massen zu Netflix zu locken.

Folgt uns im Podcast auf die Suche nach Netflix' Stranger Things-Nachfolger

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Als originäre Geschichte von Matt und Ross Duffer kam Stranger Things 2016 aus dem Nichts und schwang sich zur vielleicht beliebtesten Netflix-Serie überhaupt auf. Doch kein Hit kann ewig andauern und so nahm die große Geschichte der übernatürlichen Vorkommnisse in Hawkins, Indiana, in der Silvesternacht 2025/26 nach fünf Staffeln und fast zehn Jahren Abschied von den Fans.

Während die Stranger Things-Stars neue Karrieren in Angriff nehmen und die Duffers neue Netflix-Serien auf den Weg bringen, lässt Netflix die Marke natürlich mit geplanten Spin-offs, animierten Zusatzserien (Stranger Things: Tales From '85) und dem aufgezeichneten Prequel-Theaterstück nicht einfach fallen. Trotzdem stellt sich uns die Frage, welche Serie das Potenzial hat, das nächste Netflix-Phänomen zu werden. Das untersuchen wir mit einem Blick voraus auf Netflix-Projekte 2026 und darüber hinaus genauer. Haben beispielsweise die geplanten Serien Scooby-Doo, Assassin's Creed, Solo Leveling oder Dungeons & Dragons das Zeug, ganz groß zu werden?

Timecodes:

00:02:20 – Was muss ein Netflix-Hit mitbringen?

00:26:38 – Welche aktuellen Serien-Hits könnten Stranger Things beerben?

00:42:57 – Was von den Duffer-Brüder und Stranger Things als Nächstes kommt

00:50:35 – Zukünftigen Netflix-Serien mit Hit-Potenzial

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