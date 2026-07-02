Nach dem Millionenerfolg von Backrooms wird dieses Internet-Phänomen als Nächstes verfilmt

Es war nur eine Frage der Zeit, bis nach dem enormen Kassenerfolg von Backrooms der nächste Internet-Horror-Hype verfilmt wird. Mit Siren Head steht jetzt das nächste Projekt fest.

Es gibt kaum ein Genre, das die Gen Z so stark ins Kino zieht wie Horror. Für die Studios ist dabei vor allem genial, da diese Filme in der Produktion bei weitem nicht so teuer sind wie ein Action-, Fantasy- oder Science-Fiction-Blockbuster. Gleichzeitig können die Filme vergleichbare Einspielergebnisse erzielen.

Auf Social-Media-Plattformen wie TikTok und Co. vermarkten sich Horror-Hypes gewissermaßen von selbst, wie aktuell Obsession – Du sollst mich lieben und Backrooms bestens beweisen. Letzterer basiert sogar auf einem Internetphänomen und der angekündigte Siren Head-Film soll jetzt in seine Fußstapfen treten.

Mit Siren Head wird jetzt der nächste Internet-Hype verfilmt

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat sich Warner Bros. die Rechte an Siren Head gesichert, einer mysteriösen, schlanken, aber enorm großen Figur mit zwei Sirenen als Kopf. Entworfen wurde das Design von Trevor Henderson, der unter anderem für den Horrorfilm Tarot – Tödliche Prophezeiung die Monster designt hat. Als Henderson sein Siren Head-Design auf Social Media postete, ging die Kreatur viral und viele unheimliche Geschichten um das mysteriöse Monster sind entstanden.

Henderson umschrieb die Figur in einem Instagram-Post von 2022 wie folgt:

Siren Head: Ein geheimnisvolles Wesen, das man oft eher hört als sieht. Ein gerissener Menschenjäger, der sich sowohl in den Bäumen als auch in der städtischen Landschaft nahtlos tarnen kann. Siren Head nutzt Mimikry und akustische Täuschungsmanöver, um seine Opfer zu isolieren und zu verwirren, die oft spurlos verschwinden.

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Für den Film, dessen Inhalt und Cast bislang noch unbekannt sind, wird niemand Geringeres als Weapons-Regisseur Zach Cregger am Drehbuch zusammen mit Brian Duffield arbeiten. Duffield soll hier auch Regie führen. Für seinen noch dieses Jahr erscheinenden Film Whalefall, gibt es jetzt bereits einen überaus vielversprechenden Trailer. Auch Henderson selbst soll am Film mitbeteiligt sein.

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Wann startet der Siren Head-Film in den Kinos?

Einen offiziellen Kinostart hat der Film bislang nicht, doch je nachdem, wie schnell die Produktion ins Rollen kommt, könnte der Film bereits nächsten Sommer in den Kinos starten. Nicht zuletzt dürfte gerade jedes Studio in Hollywood veruschen, so schnell wie möglich an den unglaublichen Erfolg von Backrooms anzuschließen.