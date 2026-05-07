Nach dem Sci-Fi-Blockbuster Der Astronaut verschlägt es jetzt auch Brendan Fraser ins All: Die Story klingt stark nach Star Trek

Oscar-Preisträger Brendan Fraser geht in einem kommenden Sci-Fi-Film im All verloren, nachdem er in bester Star Trek-Manier in eine ferne Ecke der Galaxie geschleudert wird.

Brendan Fraser hat eine turbulente Karriere hinter sich. Mit Die Mumie wurde er um die Jahrtausendwende herum zum Blockbuster-Star, ehe er sehr viel später für The Whale einen Oscar erhielt. Als Nächstes soll der amerikanische Schauspieler ins All geschossen werden, und zwar für einen Science-Fiction-Film, der die Prämisse von Star Trek: Raumschiff Voyager mit einer Liebesgeschichte verknüpft.

Lust auf Sci-Fi scheint das Kinopublikum jedenfalls zu haben, schaut man sich nur den großen Erfolg von Der Astronaut - Project Hail Mary in diesem Jahr an.



Im Sci-Fi-Film Starman wird Brendan Fraser im All verschollen gehen

Laut einem Bericht des Hollywood-Branchenmagazins Deadline wurde Oscar-Preisträger Fraser für die Hauptrolle im Film Starman auserkoren. Das Sci-Fi-Projekt von Autor und Regisseur Josh Wakely (Motown Magic) wird sich um einen Technikvisionär namens Tom Adams drehen, der eine historische Mission zum Mars auf sich nimmt. Auf dem Weg zum roten Planeten kommt es aber zu einem unvorhergesehenen Vorfall und Tom wird Millionen von Meilen in die Ferne des Alls transportiert. Nun beginnt nicht nur ein Überlebenskampf, sondern ein von Liebe motivierter Wettlauf gegen die Raumzeit.

Produziert wird das ganze von Grace: A Storytelling Company, die mit Brendan Fraser schon an seiner Serie Rental Family zusammengearbeitet hat. Superheldenspezialist David S. Goyer (Batman Begins) ist als Produzent an Bord.

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Der Mumien-Star als Astronaut: Neuland für Fraser

Für Fraser wird Starman nicht das erste Sci-Fi-Projekt, auch wenn er bisher eher seltener Gast im Genre war. 2008 war er in der Jules Verne-Verfilmung Die Reise zum Mittelpunkt der Erde dabei, außerdem spielte er in der Superheldenserie Doom Patrol mit, die futuristische Elemente enthält. Für einen weiteren Mumie-Film wurde Frasier auch schon engagiert.

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Wann mit Starman gerechnet werden kann, steht allerdings noch in den Sternen. Das Projekt befindet sich noch in einem frühen Stadium und soll erst näher während der Branchenveranstaltung Marché du Film in Cannes vorgestellt werden, wo die größeren Studios sich als Geldgeber einschalten können.