Nach dem Tod von Robert Duvall: Seine alten Der Pate-Kollegen Al Pacino und Robert De Niro zollen ihm Tribut

Mit Robert Duvall ist eine absolute Schauspiellegende verstorben. Unmittelbar nach seinem Tod gedenken seine alten Der Pate-Kollegen Robert De Niro und Al Pacino dem Darsteller.

Kaum eine Trilogie konnte in der Filmwelt bislang einen so ikonischen Stellenwert erreichen wie die drei Der Pate-Filme von Francis Ford Coppola. Die Schauspielleistungen sind maßgeblich an dem Ruf der Filme beteiligt. Mit Robert Duvall ist jetzt einer der großen Darsteller der Reihe verstorben. Unmittelbar nach der Todesnachricht meldeten sich mit Robert De Niro und Al Pacino nun auch seine ehemaligen Kollegen der Reihe zu Wort, um seiner zu gedenken.

Robert DeNiro, Al Pacino, Francis Ford Coppola und viele mehr trauern um Robert Duvall

Wie Variety berichtet, haben sich Al Pacino und Robert De Niro direkt nach Duvalls Tod gemeldet, um ihm Tribut zu zollen. Al Pacino erzählte, dass es "eine Ehre [war], mit ihm zu arbeiten." Er führte weiter aus:

Er war ein geborener Schauspieler, wie man so schön sagt. Seine Verbundenheit mit diesem Beruf, sein Verständnis dafür und seine phänomenale Begabung werden immer in Erinnerung bleiben. Ich werde ihn vermissen.

"Gott segne Bobby, ich hoffe, ich werde auch 95 Jahre alt. Möge er in Frieden ruhen."

Robert De Niro meldete sich schriftlich und schrieb:

Wie Variety weiter berichtet, hat sich auch Regisseur Francis Ford Coppola bezüglich seines Todes gemeldet. Der Filmemacher, der neben Der Pate mit Duvall auch an Apocalypse Now arbeitete, widmete dem verstorbenen einen Post auf Instagram.

Weitere Stars melden sich nach dem Tod von Robert Duvall

Weitere Hollywood-Stars wie Viola Davis und Adam Sandler nutzten am Montag ihre Social Media-Kanäle, um ihre gemeinsamen Erinnerungen und ihr Beileid mit den Angehörigen der verstorbenen Hollywood-Legende zu teilen. Er verstarb am Sonntag, den 15. Februar.