Nach Der Astronaut spielt Ryan Gosling im nächsten Film von 2 Sci-Fi-Visionären mit – es ist ein großes Mystery-Projekt

Der Astronaut-Star Ryan Gosling wurde für das Mystery-Projekt von den Daniels gebucht, die schon einen Oscar-prämierten Sci-Fi-Film abgeliefert haben.

Schauspieler Ryan Gosling ist ein vielbeschäftigter Mann – und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Aktuell ist er mit dem Sci-Fi-Film Der Astronaut – Project Hail Mary im Kino zu sehen, danach geht es mit dem bereits abgedrehten Star Wars: Starfighter weiter und darüber hinaus wird er unter anderem als Marvel-Antiheld gehandelt.

Jetzt kommt zusätzlich ein weiteres Mystery-Projekt von dem Regie-Duo hinzu, das sich Daniels nennt.

Sci-Fi-Star Ryan Gosling für neuen Film der Everything Everywhere All at Once-Macher gebucht

Ab Sommer dieses Jahres drehen Daniel Scheinert und Daniel Kwan, die uns den Science-Fiction-Oscar-Abräumer Everything Everywhere All at Once bescherten, einen neuen Film in Los Angeles. Laut Deadline sind Genre und Inhalt dieses Projekts noch ein großes Hollywood-Geheimnis. Bekannt ist lediglich, dass der Star aus Der Astronaut eine Hauptrolle spielen wird und Universal Studios beteiligt ist.

Bei der offensichtlichen Sci-Fi-Affinität von sowohl Gosling als auch den Daniels ist ein weiterer Abstecher ins nach vorn schauende Gerne jedoch wahrscheinlich. Mit einem Star wie dem Mann, der schon in Driver und Barbie großen Eindruck hinterließ, hat das Projekt jetzt schon einen großen Publikumsmagneten.



Unser Film-Check zu Der Astronaut: Der meisterwartete Film des Jahres ist alles, was ihr euch erhofft habt

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In Everything Everywhere All at Once von 2022 stolpern Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan als chinesisch-amerikanische Ottonormalfamilie urplötzlich actionreich und mit jeder Menge filmischer Fantasie durchs mannigfaltige Multiversum, was bei den Academy Awards mit sieben Oscars gewürdigt wurde. Unter anderem für den besten Film, die beste Regie für die Daniels und mehrere der Stars.

Streamen kann man den Film aktuell sogar kostenlos auf Amazon Prime Video. Wer auf anderen Plattformen Geld ausgeben möchte, kann ihn natürlich auch als Leih- und Kauftitel finden.

Ryan Goslings neusten Film hingegen wird es noch eine ganze Weile nicht als VoD-Titel für zu Hause geben. Wer ihn als nerdigen Astronauten in Project Hail Mary erleben will, muss sich aktuell noch ins Kino schleppen.